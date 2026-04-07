Interview Clint Capela : « Revenir à Houston, c’est le bonheur absolu »

Quand l’opportunité de retrouver Houston s’est présentée, Clint Capela n’a pas hésité. Chouchou du Toyota Center de 2014 à 2020, le pivot suisse a été l’une des pièces maîtresses des Rockets version James Harden et Mike D’Antoni. Il s’était alors imposé comme l’un des meilleurs contreurs et « rim runners » de la ligue.

Poussé vers la sortie à Atlanta avec l’émergence d’Onyeka Okongwu, Clint Capela aborde une nouvelle étape de sa carrière. Doublure d’Alperen Sengun et de Steven Adams, il a profité de la blessure du Néo-Zélandais pour obtenir davantage de temps de jeu et contribuer à la stratégie d’Ime Udoka, qui utilise plusieurs intérieurs simultanément.

À la veille des playoffs, il est revenu avec nous sur la bonne dynamique actuelle des Rockets, sur son retour à Houston et sur l’évolution du basket suisse.

Clint, c’est votre sixième victoire de suite (face aux Warriors). Qu’est-ce qui vous a permis d’arriver en forme au bon moment ?

Collectivement, je trouve qu’on s’est vraiment améliorés au niveau des passes décisives. On perd aussi moins de ballons, donc ça nous aide beaucoup à nous donner une vraie chance de gagner.

« On se reposait beaucoup sur du un-contre-un avec KD et Sengun, et le ballon bougeait moins. Là, c’est beaucoup mieux »

Votre défense a été performante toute la saison, mais c’est surtout en attaque que l’on sent une évolution…

En attaque, il y avait parfois un peu plus d’hésitation. On se reposait beaucoup sur du un-contre-un avec KD et Sengun, et le ballon bougeait moins. Là, c’est beaucoup mieux. Sur les six derniers matchs, on a distribué au moins 30 passes décisives. À part ce soir, où on en a eu 29, mais c’est quand même beaucoup mieux.

Même si vous avez été dans le Top 6 toute la saison, il y a eu des hauts et des bas, avec l’arrivée de KD puis la blessure de Fred VanVleet. De l’intérieur, comment avez-vous vécu ça ?

Franchement, super bien. Après, il y a eu ces blessures, comme tu dis, celle de Steven Adams aussi. Je savais que j’allais jouer davantage. Mais malgré ça, on ne s’est pas découragés. On a continué à travailler et à jouer notre basket. Et on a réussi à développer une bonne alchimie.

Avec quatre matchs à jouer, le classement de la conférence Ouest reste très serré. Avec des Lakers diminués, regardez-vous le classement ou essayez-vous simplement de gagner le plus de matchs possible, peu importe l’adversaire au premier tour ?

Non, l’idée, c’est vraiment de gagner. On essaie simplement de gagner. On doit rester concentrés sur nous-mêmes et remporter le plus de matchs possible. C’est notre état d’esprit.

Vous êtes de retour à Houston cette saison. À quel moment avez-vous su qu’un retour était possible ?

Je connaissais déjà Rafael Stone, l’actuel General Manager, quand j’étais à Houston au début de ma carrière. C’est la première équipe qui m’a contacté pendant la free agency. On a bien discuté… Ma femme vient de Houston, et j’ai toujours dit que s’il y avait une opportunité d’y revenir, je le ferais. Et me voilà.

« La filière Suisse – Chalon fonctionne toujours »

Pensiez-vous que cela pouvait arriver aussi vite ?

Je n’en étais pas sûr, mais dès que l’opportunité s’est présentée, je n’ai pas hésité. Trois ans de contrat, je me suis dit que ça allait être vraiment super. Je suis vraiment content d’être là.

Vous êtes arrivé à Houston à 20 ans, vous y revenez à 31 ans. Comment vivez-vous cela ?

Et je vais bientôt avoir 32 ans ! C’est une expérience assez sympa. Je revois beaucoup de personnes dans l’organisation qui m’ont vu grandir, et revenir ici aujourd’hui… Franchement, c’est le bonheur absolu. Bien sûr, ce n’est pas le même rôle, mais le fait d’être là, à Houston, et d’aider l’équipe à jouer les premiers rôles, ça me va très bien. J’étais à Atlanta pendant cinq ans. On a essayé, ça n’a pas marché. Mais être ici, dans une équipe qui essaie d’aller chercher le titre, et faire partie de ça, c’est quelque chose qui m’avait manqué.

Pendant longtemps, vous avez été le seul Suisse en NBA, après Thabo Sefolosha. Désormais, il y a Yannick Konan Niederhäuser aux Clippers, Kyshawn George à Washington, ainsi que des jeunes qui montent, comme Klark Riethauser, présent au camp Basketball Without Borders lors du All-Star Game. Qu’est-ce que cela vous inspire ?

On l’attendait depuis longtemps. Déjà, Thabo avait dû attendre. Il est arrivé en NBA vers 2006, je crois. Moi, je suis arrivé en 2014. Puis Kyshawn George est arrivé en 2023 ou 2024. On a donc dû attendre presque dix ans. Maintenant, on commence à sentir qu’il y a de vrais potentiels qui arrivent. Ça fait plaisir pour le sport suisse. Et je pense que l’avenir peut être radieux pour le basket suisse. Pour Klark, on va voir ce qu’il va devenir. La filière Suisse – Chalon fonctionne toujours, mais il ne faut pas lui mettre trop de pression. Il faut le laisser tracer sa route, et on verra ce que ça donnera.

Propos recueillis à San Francisco.

Clint Capela Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 HOU 12 7:30 48.3 17.4 0.8 2.2 3.0 0.2 1.2 0.1 0.4 0.8 2.7 2015-16 HOU 77 19:06 58.2 0.0 37.9 2.5 3.9 6.4 0.6 2.5 0.8 0.8 1.2 7.0 2016-17 HOU 65 24:21 64.3 53.1 2.7 5.4 8.1 1.0 2.8 0.5 1.3 1.2 12.6 2017-18 HOU 74 27:29 65.2 0.0 56.0 3.3 7.6 10.8 0.9 2.5 0.8 1.4 1.9 13.9 2018-19 HOU 67 33:34 64.8 63.6 4.4 8.2 12.7 1.4 2.5 0.7 1.4 1.5 16.6 2019-20 HOU 39 32:48 62.9 52.9 4.3 9.5 13.8 1.2 2.6 0.8 1.6 1.8 13.9 2020-21 ATL 63 30:08 59.4 57.3 4.7 9.6 14.3 0.8 2.3 0.7 1.2 2.0 15.2 2021-22 ATL 74 27:35 61.3 0.0 47.3 3.8 8.1 11.9 1.2 2.2 0.7 0.6 1.3 11.1 2022-23 ATL 65 26:37 65.3 0.0 60.3 4.0 7.1 11.0 0.9 2.1 0.7 0.8 1.2 12.0 2023-24 ATL 73 25:48 57.1 0.0 63.1 4.6 6.0 10.6 1.2 2.2 0.6 1.0 1.5 11.5 2024-25 ATL 55 21:23 55.9 0.0 53.6 3.2 5.4 8.5 1.1 1.9 0.6 0.9 1.0 8.9 2025-26 HOU 71 12:17 51.2 59.7 2.1 2.5 4.6 0.7 0.9 0.5 0.6 0.8 3.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.