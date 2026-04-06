Joueurs de la semaine | Shai Gilgeous-Alexander et Jaylen Brown à l’honneur

À l’Ouest, le meneur/arrière du Thunder a guidé Oklahoma City vers un bilan parfait de trois victoires en trois matchs, avec des moyennes sympathiques de 34.7 points, 5.3 rebonds et 5.7 passes.

Encore une fois, Shai Gilgeous-Alexander a porté l’attaque d’Oklahoma City avec son efficacité habituelle, entre maîtrise du tempo, percussion et adresse dans les moments chauds. Dans la dernière ligne droite de la saison, OKC continue ainsi de s’appuyer sur son leader, qui file tout droit vers un deuxième titre de MVP.

C’est la quatrième fois que « SGA » est choisi comme « Joueur de la semaine » cette saison alors que c’est la troisième fois pour Jaylen Brown, récompensé à l’Est après une nouvelle semaine très solide avec Boston.

L’arrière/ailier des Celtics a compilé 31.0 points, 5.5 rebonds et 5.8 passes de moyenne, pour un bilan collectif de trois succès en quatre rencontres. De quoi confirmer sa place dans le Top 5 de la course pour le MVP.