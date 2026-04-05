Programme du soir | Dès 21h30, de gros enjeux à l’Est comme à l’Ouest

Dimanche prochain, ce sera la fin de la saison régulière, et on entame donc la ligne droite avec des matches véritablement à enjeu. Comme ce Celtics – Raptors à 21h30 (Prime Video) puisque Toronto ne veut pas lâcher sa 6e place, récupérée samedi soir avec la défaite de Philly. Une 6e place que Charlotte lorgne, et pour cela, il faudra quasiment faire un sans-faute avec d’abord un déplacement à Minnesota.
Justement, les Wolves sont 6e à l’Ouest, et pour se mettre à l’abri, un succès face aux Hornets suffit ce soir. Pour les Lakers, très diminués, il s’agit de défendre la 3e place, et ça débute par un déplacement à Dallas à 1h30 (beIN Sports 1). Les Rockets peuvent encore les rattraper, et Kevin Durant et les siens se déplacent à 4h00 chez les Warriors (beIN Sports 1) où Stephen Curry effectue sa grande rentrée.
Au total, 11 rencontres, tandis qu’en NCAA, on suivra dès 21H30 la finale féminine entre South Carolina et UCLA (beIN Sports 2, Disney+).
Programme complet
NBA
21h30 | Boston – Toronto (Prime Video)
21h30 | Chicago – Phoenix
21h30 | Brooklyn – Washington
21h30 | Milwaukee – Memphis
00h00 | Cleveland – Indiana
01h00 | Minnesota – Charlotte
01h00 | New Orleans – Orlando
01h00 | OKC – Utah
01h30 | Dallas – LA Lakers
03h00 | Sacramento – LA Clippers
04h00 | Golden State – Houston
NCAA féminine
21h30 | UCLA – South Carolina (beIN Sports Max 2 et Disney+)