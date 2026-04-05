Programme du soir | Dès 21h30, de gros enjeux à l’Est comme à l’Ouest

Dimanche prochain, ce sera la fin de la saison régulière, et on entame donc la ligne droite avec des matches véritablement à enjeu. Comme ce Celtics – Raptors à 21h30 (Prime Video) puisque Toronto ne veut pas lâcher sa 6e place, récupérée samedi soir avec la défaite de Philly. Une 6e place que Charlotte lorgne, et pour cela, il faudra quasiment faire un sans-faute avec d’abord un déplacement à Minnesota.

Justement, les Wolves sont 6e à l’Ouest, et pour se mettre à l’abri, un succès face aux Hornets suffit ce soir. Pour les Lakers, très diminués, il s’agit de défendre la 3e place, et ça débute par un déplacement à Dallas à 1h30 (beIN Sports 1). Les Rockets peuvent encore les rattraper, et Kevin Durant et les siens se déplacent à 4h00 chez les Warriors (beIN Sports 1) où Stephen Curry effectue sa grande rentrée.

Au total, 11 rencontres, tandis qu’en NCAA, on suivra dès 21H30 la finale féminine entre South Carolina et UCLA (beIN Sports 2, Disney+).

Programme complet

NBA

21h30 | Boston – Toronto (Prime Video)

21h30 | Chicago – Phoenix

21h30 | Brooklyn – Washington

21h30 | Milwaukee – Memphis

00h00 | Cleveland – Indiana

01h00 | Minnesota – Charlotte

01h00 | New Orleans – Orlando

01h00 | OKC – Utah

01h30 | Dallas – LA Lakers

03h00 | Sacramento – LA Clippers

04h00 | Golden State – Houston

NCAA féminine

21h30 | UCLA – South Carolina (beIN Sports Max 2 et Disney+)