Pour Payton Pritchard, Joe Mazzulla est devenu moins “dictatorial”

On en parle moins que les trophées de MVP ou de Rookie Of The Year, mais la lutte promet d’être superbe pour désigner le Coach Of The Year. JB Bickerstaff et Mitch Johnson feraient de beaux vainqueurs pour avoir ramené les Pistons et les Spurs vers les sommets. Mais que dire de Joe Mazzulla dont les Celtics ont déjoué tous les pronostics pour se hisser à la 2e place de la conférence Est. Si l’intéressé trouve que c’est une récompense «stupide», Payton Pritchard loue ses qualités de coach, mais aussi de leader.

« C’est un compétiteur, et il se concentre sur la manière avec laquelle cette équipe peut progresser encore et encore », explique le meilleur 6e homme de la NBA. « Il a changé certaines choses cette année, notamment dans les séances vidéo. Il est passé d’un fonctionnement un peu “dictatorial” à quelque chose de plus proche d’une salle de classe, où l’on apprend ensemble à travers les hauts et les bas. »

Récemment, ce même Pritchard a été interrogé sur la méthode Mazzulla lorsque les Celtics ne sont pas au mieux avec une série de défaites, de la maladresse en match ou des oublis en défense.

« Il a vraiment un très bon ressenti pour savoir quand être dur dans le coaching et quand faire preuve de plus de souplesse », poursuit Payton Pritchard. « Et je crois aussi qu’il nous fait confiance : la plupart du temps, on répond présent et à un niveau élevé. Parfois, la balle ne va pas dans notre sens, on rate des tirs… donc il nous laisse un peu de marge. Mais on espère que ça n’affecte jamais notre engagement. Tant qu’on joue dur en défense, qu’on essaie de prendre les rebonds et de faire ces efforts-là, il ne nous tombe pas dessus. »