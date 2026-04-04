Matchs
NBA
Matchs
NBA

Programme du soir | Nuggets – Spurs à 21h00 et le Final Four NCAA à minuit

Publié le 4/04/2026 à 20:29

Dès 21h00, début d’une très grande soirée de basket avec l’affiche Denver – San Antonio, suivi du Final Four NCAA masculin.

programme du soir

Un samedi de gala avec le choc Nuggets – Spurs à 21h00 (Prime Video) et le duel Jokic-Wemby, puis le Final Four NCAA (beIN Sports 2, Disney +) à partir de minuit avec Illinois – UConn, suivi de Michigan – Arizona. Sur beIN Sports 1, les Sixers reçoivent les Pistons à 1h00.

Programme complet

NBA

21h00 | Miami – Washington
21h00 | Denver – San Antonio (Prime Video)
01h00 | Philadelphia – Detroit (beIN Sports 1)

NCAA

00h09 | Illinois – Connecticut (beIN Sports 2, Disney +)
03h09 | Arizona – Michigan (beIN Sports 2, Disney +)

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

la rédaction
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Denver Nuggets en 1 clic

San Antonio Spurs en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes