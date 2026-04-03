Programme du soir | Les Pistons seront-ils officiellement premiers de l’Est ?

Pour le reste, les Sixers reçoivent les Wolves (01h00, beIN Sports 1) alors que les Hornets, les Hawks, les Knicks, les Raptors, les Rockets et le Magic vont tenter d’assurer.
C’est aussi le Final Four féminin, avec UConn face à South Carolina dès 01h00 (beIN Sports Max 5 et Disney+) avant le deuxième duel, entre UCLA et Texas, à partir de 03h30 (beIN Sports Max 5 et Disney+).
Programme complet
NBA
01h00 | Charlotte – Indiana
01h00 | Philadelphie – Minnesota (beIN Sports 1)
01h30 | Brooklyn – Atlanta
01h30 | New York – Chicago
02h00 | Memphis – Toronto
02h00 | Milwaukee – Boston
02h00 | Houston – Utah
02h30 | Dallas – Orlando
04h00 | Sacramento – New Orleans
NCAA féminine
01h00 | UConn – South Carolina (beIN Sports Max 5 et Disney+)
03h30 | UCLA – Texas (beIN Sports Max 5 et Disney+)