Programme du soir | Les Pistons seront-ils officiellement premiers de l’Est ?

Pour le reste, les Sixers reçoivent les Wolves (01h00, beIN Sports 1) alors que les Hornets, les Hawks, les Knicks, les Raptors, les Rockets et le Magic vont tenter d’assurer.

C’est aussi le Final Four féminin, avec UConn face à South Carolina dès 01h00 (beIN Sports Max 5 et Disney+) avant le deuxième duel, entre UCLA et Texas, à partir de 03h30 (beIN Sports Max 5 et Disney+).

Programme complet

NBA

01h00 | Charlotte – Indiana

01h00 | Philadelphie – Minnesota (beIN Sports 1)

01h30 | Brooklyn – Atlanta

01h30 | New York – Chicago

02h00 | Memphis – Toronto

02h00 | Milwaukee – Boston

02h00 | Houston – Utah

02h30 | Dallas – Orlando

04h00 | Sacramento – New Orleans

NCAA féminine

01h00 | UConn – South Carolina (beIN Sports Max 5 et Disney+)

03h30 | UCLA – Texas (beIN Sports Max 5 et Disney+)