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Programme du soir | Les Pistons seront-ils officiellement premiers de l’Est ?

Publié le 3/04/2026 à 20:30 Twitter Facebook

Pas de grosse affiche ce vendredi soir en NBA, mais les Pistons peuvent officiellement finir premiers à l’Est… en cas de défaite des Celtics à Milwaukee (02h00)

Pour le reste, les Sixers reçoivent les Wolves (01h00, beIN Sports 1) alors que les Hornets, les Hawks, les Knicks, les Raptors, les Rockets et le Magic vont tenter d’assurer.

C’est aussi le Final Four féminin, avec UConn face à South Carolina dès 01h00 (beIN Sports Max 5 et Disney+) avant le deuxième duel, entre UCLA et Texas, à partir de 03h30 (beIN Sports Max 5 et Disney+).

Programme complet

NBA

01h00 | Charlotte – Indiana
01h00 | Philadelphie – Minnesota (beIN Sports 1)
01h30 | Brooklyn – Atlanta
01h30 | New York – Chicago
02h00 | Memphis – Toronto
02h00 | Milwaukee – Boston
02h00 | Houston – Utah
02h30 | Dallas – Orlando
04h00 | Sacramento – New Orleans

NCAA féminine

01h00 | UConn – South Carolina (beIN Sports Max 5 et Disney+)
03h30 | UCLA – Texas (beIN Sports Max 5 et Disney+)

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