Programme du soir | Qui des Lakers ou des Cavaliers valideront leur place en playoffs ?

Avant ça, le Magic reçoit les Suns (01h00) tandis que les Pistons font face aux Raptors (02h00). Quant aux Knicks, ils vont tenter de se relancer sur le parquet des Rockets (02h00, beIN Sports 1).
Enfin, c’est presque une finale avant l’heure pour les Clippers et les Blazers, à partir de 05h00 (beIN Sports 1).
Programme complet
01h00 | Orlando – Phoenix
01h30 | Brooklyn – Charlotte
02h00 | Milwaukee – Dallas
02h00 | Detroit – Toronto
02h00 | Houston – New York (beIN Sports 1)
04h30 | LA Lakers – Cleveland
05h00 | LA Clippers – Portland (beIN Sports 1)