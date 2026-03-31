Programme du soir | Qui des Lakers ou des Cavaliers valideront leur place en playoffs ?

Avant ça, le Magic reçoit les Suns (01h00) tandis que les Pistons font face aux Raptors (02h00). Quant aux Knicks, ils vont tenter de se relancer sur le parquet des Rockets (02h00, beIN Sports 1).

Enfin, c’est presque une finale avant l’heure pour les Clippers et les Blazers, à partir de 05h00 (beIN Sports 1).

Programme complet

01h00 | Orlando – Phoenix

01h30 | Brooklyn – Charlotte

02h00 | Milwaukee – Dallas

02h00 | Detroit – Toronto

02h00 | Houston – New York (beIN Sports 1)

04h30 | LA Lakers – Cleveland

05h00 | LA Clippers – Portland (beIN Sports 1)