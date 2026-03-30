Programme du soir | Les Knicks, les Nuggets et les Lakers aussi en playoffs ?

Pour les Knicks, il faut que les Sixers perdent à Miami (01h00). Pour les Nuggets, il faut que les Suns perdent à Memphis (02h00) et que les Lakers s’imposent face aux Wizards (04h00). Dans ce cas-là, la troupe de Luka Doncic validerait également sa place en playoffs, ainsi que le titre de la division Pacific.

Dans les autres rencontres de la nuit, il y a le duel entre les Hawks et les Celtics (01h30, beIN Sports 1), qui se jouera sans Jayson Tatum, ménagé en back-to-back, alors que le Thunder accueille les Pistons (03h30, beIN Sports 2).

De leur côté, Victor Wembanyama et les Spurs reçoivent les Bulls (02h00) de Guerschon Yabusele.

Programme complet

01h00 | Miami – Philadelphie

01h30 | Atlanta – Boston (beIN Sports 1)

02h00 | Memphis – Phoenix

02h00 | San Antonio – Chicago

02h00 | Dallas – Minnesota

03h00 | Utah – Cleveland

03h30 | Oklahoma City – Detroit (beIN Sports 2)

04h00 | LA Lakers – Washington