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Programme du soir | Les Knicks, les Nuggets et les Lakers aussi en playoffs ?

Publié le 30/03/2026 à 22:21 Twitter Facebook

New York, Denver et Los Angeles peuvent rejoindre Oklahoma City, San Antonio, Detroit et Boston en playoffs dès cette nuit.

Pour les Knicks, il faut que les Sixers perdent à Miami (01h00). Pour les Nuggets, il faut que les Suns perdent à Memphis (02h00) et que les Lakers s’imposent face aux Wizards (04h00). Dans ce cas-là, la troupe de Luka Doncic validerait également sa place en playoffs, ainsi que le titre de la division Pacific.

Dans les autres rencontres de la nuit, il y a le duel entre les Hawks et les Celtics (01h30, beIN Sports 1), qui se jouera sans Jayson Tatum, ménagé en back-to-back, alors que le Thunder accueille les Pistons (03h30, beIN Sports 2).

De leur côté, Victor Wembanyama et les Spurs reçoivent les Bulls (02h00) de Guerschon Yabusele.

Programme complet

01h00 | Miami – Philadelphie
01h30 | Atlanta – Boston (beIN Sports 1)
02h00 | Memphis – Phoenix
02h00 | San Antonio – Chicago
02h00 | Dallas – Minnesota
03h00 | Utah – Cleveland
03h30 | Oklahoma City – Detroit (beIN Sports 2)
04h00 | LA Lakers – Washington

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