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Les Blazers s’offrent une finale contre les Clippers

Publié le 30/03/2026 à 11:52 Twitter Facebook

NBA – Après la victoire contre Washigton, Portland va disputer « le match le plus important » de sa saison face à Kawhi Leonard et sa bande.

Nul doute que, ces derniers jours, les Blazers avaient un œil, voire les deux, sur la rencontre face aux Clippers de ce mardi soir. Néanmoins, avant ce rendez-vous, il fallait passer par la case Washington. Pas la plus compliquée, surtout quand les Wizards apprécient d’empiler les défaites, mais il ne fallait pas griller les étapes, au risque de ne pas s’offrir la finale espérée face à Kawhi Leonard et sa bande.

« On a fait le boulot. On s’est battu, on a mieux commencé la rencontre défensivement, on n’a pas perdu de ballons. C’était notre objectif », confie Tiago Splitter. La victoire validée, et facilement (123-88), les joueurs et leur coach peuvent désormais totalement se consacrer à la suite. « C’est le moment de commencer à penser aux Clippers », a dit à ses troupes l’entraîneur, qui annonce que c’est « le match le plus important de notre saison ».

Pourquoi ? Parce que Portland et Los Angeles ne sont séparés que de 1.5 victoire, à l’avantage du second. En clair, si les Blazers (9e) veulent prendre la 8e place aux Clippers, à deux semaines de la fin de la saison régulière, il faut absolument l’emporter, pour se rapprocher et y croire encore. Et ce n’est pas seulement pour gagner une place, mais aussi pour gagner du temps.

Un avant-goût du « play-in »

Car, pour rappel, le vainqueur du « play-in » entre le 7e et le 8 va directement en playoffs quand le vainqueur du match entre le 9e et le 10e doit ensuite battre le vaincu du duel entre 7 et 8e. C’est donc bien plus pratique de ne devoir remporter qu’un match pour aller au premier tour (face au deuxième) plutôt que deux, pour ensuite affronter la meilleure équipe de la conférence…

Tout l’enjeu est là pour les deux équipes et ce match aura un parfum particulier. « C’est un grand pas en avant dans ce qu’on veut faire, dans l’équipe qu’on veut être », admet Kris Murray. « Ce sera comme une rencontre de playoffs et on n’a pas été vraiment dans cette situation. Donc ce sera une sorte d’avant-goût pour nous. »

Les Clippers ont pour eux l’expérience de ces matches à enjeu tandis que Portland, officiellement qualifié pour le « play-in », attend de rejouer les playoffs depuis 2021…

« C’est un bon test. C’est la première fois que j’ai la chance de me battre en postseason. Le premier défi, c’est de se préparer pour aborder le match avec une grosse intensité », prévient Toumani Camara. « On est tous concentré. On est prêt. Tout le monde sait qu’on est en mission. Ces matches, on en a besoin », conclut Scoot Henderson.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Deni Avdija 60 33:03 45.9 31.8 79.7 1.2 5.8 6.9 6.7 3.9 0.8 0.6 2.5 23.8
Shaedon Sharpe 48 29:59 45.6 34.0 78.4 1.0 3.4 4.4 2.6 3.0 1.4 0.1 2.0 21.4
Jerami Grant 57 29:44 45.3 38.9 81.4 1.0 2.5 3.5 2.1 2.1 0.7 0.6 2.5 18.6
Jrue Holiday 47 28:52 45.7 38.1 82.4 1.3 3.1 4.4 6.1 2.7 1.1 0.1 1.4 15.8
Scoot Henderson 24 23:38 41.7 33.6 83.1 0.5 2.3 2.8 4.0 2.6 0.8 0.3 2.9 14.0
Toumani Camara 76 33:08 43.7 36.3 70.1 1.6 3.7 5.2 2.5 1.8 1.1 0.4 2.9 13.1
Donovan Clingan 71 27:13 52.1 33.3 67.3 4.6 7.2 11.7 2.1 1.3 0.6 1.7 2.3 12.2
Caleb Love 46 21:55 38.7 32.0 73.5 0.5 1.9 2.5 2.7 1.3 0.6 0.1 1.0 11.0
Vít Krejčí 18 19:57 40.7 30.7 73.3 0.7 2.2 2.8 1.8 0.6 0.6 0.3 1.6 7.4
Robert Williams Iii 53 16:49 71.4 33.3 61.7 2.4 4.5 6.9 1.0 0.8 0.6 1.5 1.2 6.7
Chris Youngblood 1 9:00 66.7 66.7 0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 6.0
Kris Murray 51 23:28 46.1 27.7 70.8 1.6 2.0 3.6 1.3 0.8 0.9 0.4 1.6 5.9
Matisse Thybulle 24 14:15 43.4 40.3 85.7 0.5 1.5 2.0 0.8 0.9 1.8 0.5 1.5 5.5
Sidy Cissoko 69 20:14 40.2 30.6 65.1 0.9 1.5 2.4 1.6 1.0 0.7 0.4 2.6 5.5
Blake Wesley 27 13:02 45.8 28.6 55.6 0.3 1.1 1.4 2.3 1.1 0.6 0.2 1.2 5.4
Jayson Kent 3 6:20 66.7 33.3 100.0 0.0 1.3 1.3 0.0 0.0 0.3 0.3 0.3 3.3
Duop Reath 32 8:04 44.6 41.8 83.3 0.3 0.9 1.2 0.3 0.2 0.2 0.3 0.9 2.9
Rayan Rupert 48 12:01 36.1 31.0 64.3 0.5 1.3 1.8 0.7 0.6 0.6 0.0 1.3 2.9
Yang Hansen 41 7:13 31.0 11.9 82.4 0.5 1.1 1.6 0.5 0.8 0.1 0.2 1.0 2.3
Javonte Cooke 19 4:57 22.0 13.0 100.0 0.2 0.8 1.0 0.4 0.5 0.3 0.0 0.3 1.2

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Betting Content Writer Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
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