Les Blazers s’offrent une finale contre les Clippers

Nul doute que, ces derniers jours, les Blazers avaient un œil, voire les deux, sur la rencontre face aux Clippers de ce mardi soir. Néanmoins, avant ce rendez-vous, il fallait passer par la case Washington. Pas la plus compliquée, surtout quand les Wizards apprécient d’empiler les défaites, mais il ne fallait pas griller les étapes, au risque de ne pas s’offrir la finale espérée face à Kawhi Leonard et sa bande.

« On a fait le boulot. On s’est battu, on a mieux commencé la rencontre défensivement, on n’a pas perdu de ballons. C’était notre objectif », confie Tiago Splitter. La victoire validée, et facilement (123-88), les joueurs et leur coach peuvent désormais totalement se consacrer à la suite. « C’est le moment de commencer à penser aux Clippers », a dit à ses troupes l’entraîneur, qui annonce que c’est « le match le plus important de notre saison ».

Pourquoi ? Parce que Portland et Los Angeles ne sont séparés que de 1.5 victoire, à l’avantage du second. En clair, si les Blazers (9e) veulent prendre la 8e place aux Clippers, à deux semaines de la fin de la saison régulière, il faut absolument l’emporter, pour se rapprocher et y croire encore. Et ce n’est pas seulement pour gagner une place, mais aussi pour gagner du temps.

Un avant-goût du « play-in »

Car, pour rappel, le vainqueur du « play-in » entre le 7e et le 8 va directement en playoffs quand le vainqueur du match entre le 9e et le 10e doit ensuite battre le vaincu du duel entre 7 et 8e. C’est donc bien plus pratique de ne devoir remporter qu’un match pour aller au premier tour (face au deuxième) plutôt que deux, pour ensuite affronter la meilleure équipe de la conférence…

Tout l’enjeu est là pour les deux équipes et ce match aura un parfum particulier. « C’est un grand pas en avant dans ce qu’on veut faire, dans l’équipe qu’on veut être », admet Kris Murray. « Ce sera comme une rencontre de playoffs et on n’a pas été vraiment dans cette situation. Donc ce sera une sorte d’avant-goût pour nous. »

Les Clippers ont pour eux l’expérience de ces matches à enjeu tandis que Portland, officiellement qualifié pour le « play-in », attend de rejouer les playoffs depuis 2021…

« C’est un bon test. C’est la première fois que j’ai la chance de me battre en postseason. Le premier défi, c’est de se préparer pour aborder le match avec une grosse intensité », prévient Toumani Camara. « On est tous concentré. On est prêt. Tout le monde sait qu’on est en mission. Ces matches, on en a besoin », conclut Scoot Henderson.