Matchs
NBA
Matchs
NBA

Programme du soir | Les Clippers veulent enchaîner chez les Bucks à 21h30

Publié le 29/03/2026 à 20:30 Twitter Facebook

Kawhi Leonard et les Clippers sont chez les Bucks dès 21h30 (Prime Video) afin d’enchaîner une cinquième victoire consécutive.

Dans la nuit, les Hornets se frottent aux Celtics (00h00) alors que les Raptors accueillent le Magic à la même heure.

À suivre aussi, le duel entre le Thunder et les Knicks (01h30, beIN Sports 1) mais également celui entre les Nuggets et les Warriors (04h00, beIN Sports 1), même si ces derniers son très affaiblis…

Enfin, c’est aussi la fin de l’Elite Eight en NCAA, avec notamment le choc Duke – Connecticut à partir de 23h05.

Programme complet

21h30 | Milwaukee – LA Clippers (Prime Video)
23h00 | Indiana – Miami
00h00 | Brooklyn – Sacramento
00h00 | Charlotte – Boston
00h00 | Toronto – Orlando
00h00 | Portland – Washington
01h00 | New Orleans – Houston
01h30 | Oklahoma City – New York (beIN Sports 1)
04h00 | Denver – Golden State (beIN Sports 1)

20h15 | Michigan – Tennessee
23h05 | Duke – Connecticut

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

la rédaction
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Milwaukee Bucks en 1 clic

LA Clippers en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes