Programme du soir | Les Clippers veulent enchaîner chez les Bucks à 21h30

Dans la nuit, les Hornets se frottent aux Celtics (00h00) alors que les Raptors accueillent le Magic à la même heure.

À suivre aussi, le duel entre le Thunder et les Knicks (01h30, beIN Sports 1) mais également celui entre les Nuggets et les Warriors (04h00, beIN Sports 1), même si ces derniers son très affaiblis…

Enfin, c’est aussi la fin de l’Elite Eight en NCAA, avec notamment le choc Duke – Connecticut à partir de 23h05.

Programme complet

21h30 | Milwaukee – LA Clippers (Prime Video)

23h00 | Indiana – Miami

00h00 | Brooklyn – Sacramento

00h00 | Charlotte – Boston

00h00 | Toronto – Orlando

00h00 | Portland – Washington

01h00 | New Orleans – Houston

01h30 | Oklahoma City – New York (beIN Sports 1)

04h00 | Denver – Golden State (beIN Sports 1)

20h15 | Michigan – Tennessee

23h05 | Duke – Connecticut