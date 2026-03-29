Programme du soir | Les Clippers veulent enchaîner chez les Bucks à 21h30

Dans la nuit, les Hornets se frottent aux Celtics (00h00) alors que les Raptors accueillent le Magic à la même heure.
À suivre aussi, le duel entre le Thunder et les Knicks (01h30, beIN Sports 1) mais également celui entre les Nuggets et les Warriors (04h00, beIN Sports 1), même si ces derniers son très affaiblis…
Enfin, c’est aussi la fin de l’Elite Eight en NCAA, avec notamment le choc Duke – Connecticut à partir de 23h05.
Programme complet
21h30 | Milwaukee – LA Clippers (Prime Video)
23h00 | Indiana – Miami
00h00 | Brooklyn – Sacramento
00h00 | Charlotte – Boston
00h00 | Toronto – Orlando
00h00 | Portland – Washington
01h00 | New Orleans – Houston
01h30 | Oklahoma City – New York (beIN Sports 1)
04h00 | Denver – Golden State (beIN Sports 1)
20h15 | Michigan – Tennessee
23h05 | Duke – Connecticut