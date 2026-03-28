Programme du soir | Les Spurs en visite à Milwaukee dès 20h00

À 22h30, les Wolves accueillent les Pistons, toujours sans Anthony Edwards. À 23h00, les Hornets ont eux l’occasion de prendre la 7e place de l’Est aux Sixers en cas de victoire (beIN Sports 1).

En NCAA, c’est le début de l’Elite Eight avec d’abord le duel entre Illinois et Iowa (beIN Sports Max 4) à partir de 23h09 alors que ce sera ensuite le choc entre Arizona et Purdue (beIN Sports Max 4) à partir de 01h49.

Programme complet

20h00 | Milwaukee – San Antonio (Prime Video)

22h30 | Minnesota – Detroit

23h00 | Charlotte – Philadelphie (beIN Sports 1)

00h30 | Atlanta – Sacramento

01h00 | Memphis – Chicago

04h00 | Phoenix – Utah

23h09 | Illinois – Iowa (beIN Sports Max 4)

01h49 | Arizona – Purdue (beIN Sports Max 4)