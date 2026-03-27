Programme du soir | Les Hawks veulent enchaîner à Boston

À la même heure, les Cavaliers reçoivent le Heat alors que les autres rencontres de la nuit sont déséquilibrées, sur le papier. En NCAA, c’est la deuxième soirée du Sweet Sixteen avec notamment le duel entre Duke et St. John’s, l’équipe de John Calipari. C’est à suivre à partir de 00h10, sur beIN Sports Max 5.

Programme complet

00h00 | Indiana – LA Clippers

00h30 | Boston – Atlanta (beIN Sports 1)

00h30 | Cleveland – Miami

01h00 | Memphis – Houston

01h00 | Oklahoma City – Chicago

01h30 | Toronto – New Orleans

02h00 | Denver – Utah

03h00 | Golden State – Washington

03h00 | Portland – Dallas

03h30 | LA Lakers – Brooklyn

00h10 | Duke – St. John’s (beIN Sports Max 5)

00h35 | Michigan – Alabama

02h45 | Connecticut – Michigan State

03h10 | Iowa State – Tennessee (beIN Sports Max 4)