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Programme du soir | Les Hawks veulent enchaîner à Boston

Publié le 27/03/2026 à 20:24 Twitter Facebook

Grosse soirée basket aux Etats-Unis avec dix matchs NBA, dont le duel entre les Celtics et les Hawks (00h30, beIN Sports 1)… même si Jaylen Brown ne sera pas en tenue.

À la même heure, les Cavaliers reçoivent le Heat alors que les autres rencontres de la nuit sont déséquilibrées, sur le papier. En NCAA, c’est la deuxième soirée du Sweet Sixteen avec notamment le duel entre Duke et St. John’s, l’équipe de John Calipari. C’est à suivre à partir de 00h10, sur beIN Sports Max 5.

Programme complet

00h00 | Indiana – LA Clippers
00h30 | Boston – Atlanta (beIN Sports 1)
00h30 | Cleveland – Miami
01h00 | Memphis – Houston
01h00 | Oklahoma City – Chicago
01h30 | Toronto – New Orleans
02h00 | Denver – Utah
03h00 | Golden State – Washington
03h00 | Portland – Dallas
03h30 | LA Lakers – Brooklyn

00h10 | Duke – St. John’s (beIN Sports Max 5)
00h35 | Michigan – Alabama
02h45 | Connecticut – Michigan State
03h10 | Iowa State – Tennessee (beIN Sports Max 4)

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