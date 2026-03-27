Programme du soir | Les Hawks veulent enchaîner à Boston

À la même heure, les Cavaliers reçoivent le Heat alors que les autres rencontres de la nuit sont déséquilibrées, sur le papier. En NCAA, c’est la deuxième soirée du Sweet Sixteen avec notamment le duel entre Duke et St. John’s, l’équipe de John Calipari. C’est à suivre à partir de 00h10, sur beIN Sports Max 5.
Programme complet
00h00 | Indiana – LA Clippers
00h30 | Boston – Atlanta (beIN Sports 1)
00h30 | Cleveland – Miami
01h00 | Memphis – Houston
01h00 | Oklahoma City – Chicago
01h30 | Toronto – New Orleans
02h00 | Denver – Utah
03h00 | Golden State – Washington
03h00 | Portland – Dallas
03h30 | LA Lakers – Brooklyn
00h10 | Duke – St. John’s (beIN Sports Max 5)
00h35 | Michigan – Alabama
02h45 | Connecticut – Michigan State
03h10 | Iowa State – Tennessee (beIN Sports Max 4)