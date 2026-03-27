Adam Atamna, Emma Broliron et Kathy-Emma Otto sélectionnés pour le Hoop Summit

Les jeunes pousses du basket tricolore continuent de se montrer aux Etats-Unis. Pour la première fois, la France aura trois représentants au Hoop Summit, un chez les garçons, deux chez les filles. L’arrière de l’ASVEL Adam Atamna et les deux pensionnaires du Centre Fédéral Emma Broliron et Kathy-Emma Otto seront au rendez-vous le 11 avril prochain à Portland pour ce rendez-vous qui voit passer tous les ans certains des meilleurs prospects américains et du reste du monde.

Adam Atamna, seul Français potentiellement attendu lors de la prochaine Draft, tentera de faire monter sa cote dans les rangs de la Team World. Il devient le 22e Français à être retenu pour le Hoop Summit, le premier depuis Nolan Traoré en 2024. Responsabilisé cette saison avec l’ASVEL (8,1 points à 45,4 % et 33,8 % à 3-points, 2,1 passes, 1,5 rebond), il est parvenu à se signaler lors de plusieurs rencontres en passant 24 points au champion de France Monaco le 19 octobre dernier, ou en compilant 24 points et 6 passes décisives contre Le Portel mi-janvier. Mais il traverse toutefois une période plus difficile avec le club villeurbannais, avec seulement sept points cumulés lors de ses quatre dernières sorties en Betclic Elite et aucune minute jouée en Euroleague depuis un mois.

L’international U18 fera notamment équipe avec le Finlandais Miikka Muurinen, qui avait fait sensation lors du dernier Euro par ses qualités athlétiques avant de vivre une première saison professionnelle compliquée, marquée par un départ du Partizan Belgrade au bout de six mois seulement.

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Le match féminin, introduit en 2023, verra comme la saison dernière deux Françaises sur le parquet. Après Aïnhoa Risacher et Sarah Cissé, c’est donc au tour d’Emma Broliron et Kathy-Emma Otto de se frotter au gratin US. Emma Broliron réalise une belle saison en deuxième division, puisqu’elle figure dans le Top 20 des meilleures marqueuses (14,1 points, 3,1 passes). Kathy-Emma Otto, est elle 10e meilleur rebondeuse de Ligue Féminine 2, et s’impose comme une très solide défenseuse (7,9 points à 45%, 8,8 rebonds, 2,4 passes décisives, 3,1 interceptions et 1,4 contre) après avoir été élue MVP du tournoi Basketball Without Borders Europe en août dernier.