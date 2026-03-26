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Programme du soir | Les Hornets freineront-ils les Knicks ?

Publié le 26/03/2026 à 21:20 Twitter Facebook

Le duel le plus intéressant de la nuit en NBA oppose les Hornets, qui restent sur quatre victoires de suite, et les Knicks, qui comptent sept succès consécutifs au compteur.

C’est à suivre à partir de 00h00, sur beIN Sports 1, alors que les Pistons reçoivent les Pelicans à la même heure, tandis que le Magic doit absolument se reprendre face aux Kings, toujours à 00h00.

Car la NBA fait de la place pour le Sweet Sixteen de la March Madness, et ses quatre rencontres au programme.

Programme complet

00h00 | Charlotte – New York (beIN Sports 1)
00h00 | Detroit – New Orleans
00h00 | Orlando – Sacramento

00h10 | Purdue – Texas
00h30 | Nebraska – Iowa (beIN Sports Max 6)
02h45 | Arizona – Arkansas (beIN Sports Max 6)
03h05 | Houston – Illinois

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