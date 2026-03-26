Programme du soir | Les Hornets freineront-ils les Knicks ?

C’est à suivre à partir de 00h00, sur beIN Sports 1, alors que les Pistons reçoivent les Pelicans à la même heure, tandis que le Magic doit absolument se reprendre face aux Kings, toujours à 00h00.

Car la NBA fait de la place pour le Sweet Sixteen de la March Madness, et ses quatre rencontres au programme.

Programme complet

00h00 | Charlotte – New York (beIN Sports 1)

00h00 | Detroit – New Orleans

00h00 | Orlando – Sacramento

00h10 | Purdue – Texas

00h30 | Nebraska – Iowa (beIN Sports Max 6)

02h45 | Arizona – Arkansas (beIN Sports Max 6)

03h05 | Houston – Illinois