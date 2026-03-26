Draymond Green « a détesté et adoré » la démonstration de Wemby

En mettant en avant son côté « two-way player » pour défendre sa candidature dans la course au MVP, Victor Wembanyama a marqué pas mal de points auprès des votants. Pas sûr que ce soit suffisant pour l’emporter face à Shai Gilgeous-Alexander, mais les arguments de « Wemby » ont le mérite de faire parler les observateurs…

« J’ai détesté ça, et j’ai absolument adoré ça » répond Draymond Green, interrogé sur la démonstration du Français. « J’ai détesté ça parce que, jusqu’à ce que Wemby dise que la défense représente 50 % du jeu, c’était comme si personne ne s’en était rendu compte. Genre personne ne s’était rendu compte que 50 % du jeu qu’on pratique se passe de ce côté du terrain ? Donc il arrive, il fait cette déclaration profonde, et tout le monde dit : ‘Bah oui, il a raison.’ Et tout le monde dit : ‘Oh là là, il marque un excellent point.’ Sérieusement ? Vous croyez ? »

« J’ai détesté ça parce qu’il a fallu qu’il fasse ça pour qu’ensuite, tout d’un coup, tu allumes la télé et tout le monde dise : ‘En fait, oui, peut-être que Wemby est le MVP.’ Et je peux être d’accord avec ça. Peut-être qu’il l’est. Mais le fait qu’il doive venir rappeler aux gens : ‘Hé, vous voyez ce que je fais en défense ?’, c’est presque un acte d’accusation contre le basket lui-même » poursuit ainsi le leader défensif des Warriors.

« Et tout le monde parle sans arrêt en disant : ‘Ah, il faut jouer des deux côtés du terrain.’ Et tout le monde veut tomber sur Luka Doncic quand Luka n’est pas à la hauteur défensivement. Mais là, on a un gars qui défend à lui seul des équipes entières, et personne n’en tenait compte jusqu’à ce qu’il dise : ‘D’abord, la défense, c’est 50 % du jeu.’ J’ai envie de lui tirer mon chapeau pour une déclaration aussi forte mais, honnêtement, est-ce que c’était vraiment si profond que ça ? Pourtant c’est tellement vrai. Et malgré ça, il a fallu qu’il le dise pour que tout le monde se mette à dire : ‘Ah ouais, il a raison là-dessus.’ Donc malgré tout, j’ai aimé ce qu’il a dit. »

« Si tu ne les aides pas à le voir, ils ne le verront pas »

Les joueurs doivent-ils défendre leurs propres candidatures ? Pour Draymond Green, ils n’ont pas le choix.

« J’ai aimé la manière dont il a abordé la question. Et la réalité, c’est que je dis que j’ai détesté ça, mais je vous le dis franchement : pour ces récompenses, si vous ne parlez pas, les gens ne regardent pas. Ce n’est pas comme si tout le monde pouvait simplement ouvrir les yeux et comprendre ce qui se passe sur le terrain. On sait très bien que ce n’est pas le cas. Avant qu’Evan Mobley ne décide de parler l’an dernier, personne n’allait lui donner le trophée de Défenseur de l’année. Et dès qu’il a enfin dit quelque chose (pour mettre en avant ses performances), tout le monde s’est dit : ‘Ah, d’accord, peut-être qu’on devrait regarder sa candidature de plus près’. »

Pourtant, l’influence défensive de Victor Wembanyama n’est pas facile à rater…

« Bravo à Wemby d’avoir été prêt à expliquer les choses, sans se cacher en disant que les gens ‘finiront bien par comprendre’. Non, ils ne comprendront pas. Je suis content qu’il soit assez intelligent pour savoir qu’ils ne comprendront pas. Si tu ne les aides pas à le voir, ils ne le verront pas … Ce n’est pas difficile à voir, dans certains cas. En défense, on dit parfois : ‘Ah, il manque des statistiques.’ Mais pour lui, il y a les contres. Donc même si vous ne regardez que les stats, ce gars contre tout. Il n’y a aucune excuse dans son cas. Alors peut-être qu’il faudrait avoir une conversation pour savoir, encore une fois, pourquoi les gens n’apprécient pas la défense. »

« Et puis tout le monde dit : ‘Ah, vous savez, on veut voir le jeu joué d’une certaine manière.’ Mais non, pas du tout. Vous ne voulez pas voir le jeu joué d’une certaine manière. Ce que vous voulez voir, c’est quelqu’un mettre des paniers. Parce que voilà un gars qui a dû dire : ‘Hé, la défense, c’est 50 % du jeu’ pour faire passer son message. »