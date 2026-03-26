« Je crois en lui » : Jordi Fernandez valide la saison de Nolan Traoré

La saison des Nets poursuivait un double objectif : développer les jeunes joueurs… tout en remportant le moins de matchs possible. À seulement neuf rencontres de la fin, la mission est accomplie. Brooklyn possède le deuxième pire bilan de la ligue, tandis que ses jeunes talents ont affiché de belles promesses et une progression encourageante.

L’un d’eux est Nolan Traoré. Sélectionné en 19e position lors de la dernière Draft, le meneur français a rejoint une franchise où la concurrence était dense sur les lignes arrières. Après un début de saison poussif, il a fini par s’imposer comme titulaire. Il a ainsi débuté les 26 derniers matchs auxquels il a participé.

Et son entraîneur, Jordi Fernandez, se dit satisfait de l’évolution de son joueur, tenant à souligner l’importance de son passage en G-League en début de saison, qu’il considère comme un tournant pour le rookie.

« Nous sommes très contents de Nolan. Il a prouvé pourquoi nous voulions le sélectionner lors de la dernière Draft. Que ce soit par son leadership, son talent ou sa ténacité, il a progressé dans tous les domaines », se félicitait-il. « Son passage à Long Island lui a fait beaucoup de bien. Il est revenu avec plus de confiance, il a commencé à être plus vocal, et les performances ont suivi. »

« Ce que j’apprécie chez Nolan, c’est qu’il essaie, qu’il se donne à fond, qu’il travaille »

Depuis son entrée dans le cinq de départ à la fin janvier, Nolan Traoré tourne à plus de dix points par match et près de cinq passes décisives en 25 minutes de jeu.

Sa capacité à créer balle en main est indéniable, mais le jeune Français doit encore progresser au tir et dans la gestion de ses ballons perdus. Rien d’alarmant toutefois pour un joueur aussi jeune.

« Le défi, pour un joueur de 19 ans, est de continuer à travailler dur. Un long été l’attend, un été au cours duquel il aura l’opportunité de progresser afin d’entamer sa deuxième saison sur les chapeaux de roue », confirmait un Jordi Fernandez bienveillant. « Il doit gagner en constance, mais ce n’est qu’une question de temps. Quand vous n’avez jamais joué contre les meilleurs joueurs du monde, votre marge d’erreur est plus faible, aussi bien physiquement que mentalement. Ce que j’apprécie chez Nolan, c’est qu’il essaie, qu’il se donne à fond, qu’il travaille. C’est tout ce qu’on lui demande. Je suis très, très satisfait de sa saison, je crois en lui ! »

Propos recueillis à San Francisco.

Nolan Traore Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 BKN 49 22:05 37.3 32.7 78.2 0.3 1.4 1.7 3.7 2.1 0.7 2.2 0.4 8.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.