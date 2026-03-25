Programme du soir | Le Thunder vise une 13e victoire de suite à Boston

Oklahoma City peut remporter sa 13e victoire de suite… et Shai Gilgeous-Alexander valider son trophée de MVP ?!
Les Hawks rendent eux visite aux Pistons (00h00, beIN Sports 1) alors que les Cavaliers reçoivent le Heat (00h30) tandis que Victor Wembanyama et les Spurs sont chez les Grizzlies (01h00).
Autre affiche importante : le duel entre les Wolves et les Rockets (02h30, beIN Sports 1) tandis que la nuit se termine à Los Angeles, avec les Clippers qui accueillent les Raptors (03h30).
Programme complet
00h00 | Detroit – Atlanta (beIN Sports 1)
00h00 | Indiana – LA Lakers
00h00 | Philadelphie – Chicago
00h30 | Boston – Oklahoma City
00h30 | Cleveland – Miami
01h00 | Memphis – San Antonio
02h00 | Utah – Washington
02h30 | Minnesota – Houston (beIN Sports 1)
03h00 | Denver – Dallas
03h00 | Golden State – Brooklyn
03h00 | Portland – Milwaukee
03h30 | LA Clippers – Toronto