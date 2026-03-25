Programme du soir | Le Thunder vise une 13e victoire de suite à Boston

Oklahoma City peut remporter sa 13e victoire de suite… et Shai Gilgeous-Alexander valider son trophée de MVP ?!

Les Hawks rendent eux visite aux Pistons (00h00, beIN Sports 1) alors que les Cavaliers reçoivent le Heat (00h30) tandis que Victor Wembanyama et les Spurs sont chez les Grizzlies (01h00).

Autre affiche importante : le duel entre les Wolves et les Rockets (02h30, beIN Sports 1) tandis que la nuit se termine à Los Angeles, avec les Clippers qui accueillent les Raptors (03h30).

Programme complet

00h00 | Detroit – Atlanta (beIN Sports 1)

00h00 | Indiana – LA Lakers

00h00 | Philadelphie – Chicago

00h30 | Boston – Oklahoma City

00h30 | Cleveland – Miami

01h00 | Memphis – San Antonio

02h00 | Utah – Washington

02h30 | Minnesota – Houston (beIN Sports 1)

03h00 | Denver – Dallas

03h00 | Golden State – Brooklyn

03h00 | Portland – Milwaukee

03h30 | LA Clippers – Toronto