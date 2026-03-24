La future salle du Thunder s’appellera le « Continental Coliseum »

Le Thunder tient déjà le nom de sa future maison. Dans un communiqué de presse, la franchise d’Oklahoma City a en effet annoncé avoir conclu un partenariat de 15 ans avec Continental Resources pour les droits de « naming » de sa nouvelle salle, qui s’appellera donc le Continental Coliseum !

L’accord entrera pleinement en vigueur à l’ouverture de l’enceinte, toujours prévue pour la saison 2028/29. En attendant, Shai Gilgeous-Alexander et ses coéquipiers continueront d’évoluer au Paycom Center, qui garde son nom.

Le Thunder insiste sur l’ancrage local de ce partenariat avec une entreprise fondée en Oklahoma, spécialisé dans l’exploration et la production d’hydrocarbures. Le nom sera visible dès maintenant autour du chantier, notamment sur la signalétique et les palissades du site de construction.

Ce futur écrin doit marquer une nouvelle étape dans le développement de la franchise et de son centre-ville. Le projet, financé en grande partie par une taxe locale votée fin 2023, doit permettre à Oklahoma City de se doter d’une salle plus moderne, plus vaste et mieux adaptée aux standards actuels de la NBA et des grands événements.