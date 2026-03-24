La Kobe 9 Low EM Protro d’humeur printanière

Onze ans déjà ! Sortie en 2014/15 à l’occasion du retour sur les parquets de Kobe Bryant après sa rupture du tendon d’Achille face aux Warriors, suivie d’une grosse blessure au genou, contractée face aux Grizzlies, la Kobe 9 Low EM Protro est toujours autant plébiscitée.

Nike avait mis le paquet pour fêter les dix ans de la paire et poursuit sur sa lancée en 2026 avec ce neuvième coloris désormais disponible en France. La Kobe 9 Low EM Protro « Daybreak » se caractérise par sa tige couleur pourpre, des finitions en jaune-orange sur les contours du « Swoosh » latéral et du logo « Stealth » sur la languette. L’ensemble est complété par du gris et du bleu foncé, pour habiller la semelle notamment.

La Kobe 9 Low EM Protro « Daybreak » est à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 180 euros.