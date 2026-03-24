La Kobe 9 Low EM Protro d’humeur printanière

Onze ans déjà ! Sortie en 2014/15 à l’occasion du retour sur les parquets de Kobe Bryant après sa rupture du tendon d’Achille face aux Warriors, suivie d’une grosse blessure au genou, contractée face aux Grizzlies, la Kobe 9 Low EM Protro est toujours autant plébiscitée.
Nike avait mis le paquet pour fêter les dix ans de la paire et poursuit sur sa lancée en 2026 avec ce neuvième coloris désormais disponible en France. La Kobe 9 Low EM Protro « Daybreak » se caractérise par sa tige couleur pourpre, des finitions en jaune-orange sur les contours du « Swoosh » latéral et du logo « Stealth » sur la languette. L’ensemble est complété par du gris et du bleu foncé, pour habiller la semelle notamment.
La Kobe 9 Low EM Protro « Daybreak » est à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 180 euros.
Notre verdict de la Kobe 9 EM
En clair : la Kobe 9 EM, c’est la Kobe 8… en mieux. Toujours un énorme bonheur pour les joueurs rapides. Pour ce qui est de la comparaison avec la version Elite, c’est une question de préférence.
S’il vous faut absolument une tige haute, la Elite est là. Personnellement, on préfère même la EM, avec la plus grande liberté de mouvement qu’elle laisse au pied. Dans l’ensemble, c’est une excellente chaussure de basket, et encore une des meilleures de l’année 2014.