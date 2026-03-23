Un carton en G-League et un coup de chaud en NBA : la folle double journée de Tyler Kolek

Non, Tyler Kolek n’a pas signé une des explosions offensives les plus surprenantes de la saison, comme son affiche « 53 » brandie dans le vestiaire des Knicks pourrait le laisser entendre. Le meneur remplaçant de New York a pourtant bien inscrit 53 points dimanche… sur deux matchs joués coup sur coup en G-League et en NBA. Tyler Kolek a ainsi brillé avec Westchester, avant de faire chavirer le Madison Square Garden face aux Wizards.

La franchise new-yorkaise a profité d’un match de bonne heure à domicile de sa franchise affiliée de Westchester pour envoyer plusieurs de ses joueurs parfaire leur condition en G-League avant de prendre une douche, et de foncer vers la salle des Knicks pour être au coup d’envoi trois grosses heures plus tard.

« C’est difficile de faire ça », a estimé Jalen Brunson. « Il a été capable de bien jouer avec Westchester, venir ici et continuer sur sa lancée. C’est ce qu’il est, un professionnel. Nous avons beaucoup de joueurs dans cette équipe avec une forte personnalité, une très bonne éthique de travail, et il en fait partie. C’est simplement qui il est. »

Car Tyler Kolek ne s’est pas contenté de faire acte de présence durant ses deux boulots du jour. Le sophomore a été fantastique avec Westchester : 42 points à 15/22, dont 9/14 à 3-points, et 11 passes décisives dans une victoire 141-131. Jamais un joueur de la franchise de G-League n’avait encore signé de match avec au moins 40 points et 10 passes ! En très grande forme, l’ancien de l’université de Marquette n’a pas pris le temps de se refroidir.

Le Madison Square Garden sous le charme

Avec le match déjà dans la poche contre Washington, Mike Brown a pu se permettre de faire souffler ses joueurs majeurs, et de laisser le fond de son banc assurer les dernières minutes du match. Et Tyler Kolek en a profité à fond. Un premier tir à 3-points en première intention qui n’a touché que la ficelle, un floater puis un shoot à huit mètres en une minute a fait chavirer le Madison Square Garden, déjà ravi par la prestation des siens.

Puis alors que la foule chantait son nom, le meneur a remis ça sur un rebond offensif de Jeremy Sochan avec un nouveau tir derrière l’arc pour faire exploser la salle et le banc new-yorkais.

« C’est un exploit incroyable », l’a félicité Mike Brown. « Jouer en G-League et arriver dans l’après-midi pour jouer un match NBA… Ça doit être un sentiment étrange. Ces joueurs sont des athlètes professionnels, ils font un super travail à prendre soin de leur organisme, et notre staff de performance fait un bon travail dans ce sens. »

Outre Tyler Kolek, Pacôme Dadiet (record chez les pros avec 32 points, 5 rebonds, 4 passes avec Westchester), Trey Jamison III, Dillon Jones et Ariel Hukporti ont aussi fait la navette. « Ce groupe a bien joué » a poursuivi Mike Brown. « Tyler a mis quelques tirs, et le public chantait son nom, c’était très amusant. J’ai aimé comment nos joueurs ont voulu jouer en fin de match après avoir joué en G-League plus tôt aujourd’hui. »

Et avec 11 points à 4/4 au tir en seulement six minutes, après ses 42 unités dans l’antichambre en milieu de journée, cela valait bien une photo souvenir unique en son genre.

FROM WESTCHESTER TO MSG IN THE SAME DAY Earlier today, Tyler Kolek erupted for 42 PTS and 11 AST for the Westchester Knicks in an NBA G League game… He then headed to MSG and rattled off 11 PTS in Q4 for the New York Knicks pic.twitter.com/6WeCwZn8GR — NBA (@NBA) March 23, 2026

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.