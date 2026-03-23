Maxime Raynaud s’est chauffé et son coach a adoré

Il n’y a parfois rien de mieux qu’un bon vieux « bugne à bugne » (copyright Stephen Brun) pour faire redescendre la pression. En l’occurrence, Maxime Raynaud n’a pas trouvé meilleure solution pour remettre Terance Mann à sa place, suite à une action musclée mais à première vue anodine entre le rookie français et Ziaire Williams, anciens pensionnaires de l’université de Stanford.

Après un ballon disputé au poste bas entre les deux joueurs, Terance Mann a tenté d’ajouter son grain de sel, possiblement pour essayer de faire un peu de « trashtalking » à destination de Maxime Raynaud. Or ce dernier n’a pas du tout apprécié, et le lui a fait savoir par la manière forte, ce qui a causé un début de rassemblement.

The Kings and Nets had to be separated after Terance Mann got into Maxime Raynaud’s face pic.twitter.com/P0tMgS3Xc9 — Kings on NBCS (@NBCSKings) March 22, 2026

Aux premières loges, Doug Christie a de son côté adoré voir son rookie ne pas se laisser marcher sur les pieds. Pour le coach des Kings, la séquence a illustré un aspect de la progression du Français.

« Cela fait juste partie de son développement… Bien souvent dans le basket actuel, parce que les gars se connaissent depuis l’AAU, il y a beaucoup d’amitiés qui se nouent. Mais vous savez, on n’est pas là pour être amis. On est là pour représenter la ville de Sacramento, la franchise des Kings et pour gagner des matchs. Je ne veux pas voir un basket de copains» explique ainsi le coach de Sacramento.

Pour Doug Christie, c’est avec ce type de réaction qu’on gagne le respect de ses pairs. Pas question de se faire marcher sur les pieds, même quand on est débutant en NBA.

« J’ai joué pour des coachs avec qui on n’avait pas le droit de relever un gars quand il tombait par terre. Ce sont des choses qu’il faut faire si tu veux passer au niveau supérieur » poursuit Doug Christie. « Les adversaires vont le mettre sous pression et en rajouter un peu, il va devoir tenir bon et passer au-dessus de ça. Et tout comme je l’ai fait en courant vers lui, je serai là pour le soutenir. On sera là à ses côtés. Et donc je suis fier de lui, parce que ça fait partie des choses qu’il doit faire. Il ne s’agit pas d’essayer de faire le dur, ce n’est pas la question. C’est juste : ‘Ne me touche pas comme ça, et respecte un peu ce que je fais aussi’. Donc je suis fier de sa manière de réagir. »