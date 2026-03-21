Programme du soir | Los Angeles vise une 9e victoire consécutive à Orlando

Publié le 21/03/2026 à 20:49

La soirée commence à 22h00, avec les Wizards qui reçoivent le Thunder (beIN Sports Max 4) dans un duel qui semble extrêmement déséquilibré…

Dans la nuit, les rencontres les plus intéressantes vont opposer le Magic et les Lakers (00h00) puis les Rockets et le Heat (01h00) ainsi que les Hawks et les Warriors à la même heure.

Programme complet

22h00 | Washington – Oklahoma City (beIN Sports Max 4)
00h00 | Charlotte – Memphis
00h00 | Orlando – LA Lakers
00h00 | New Orleans – Cleveland
01h00 | Atlanta – Golden State
01h00 | Houston – Miami
01h00 | San Antonio – Indiana
01h30 | Dallas – LA Clippers (beIN Sports 1)
02h30 | Utah – Philadelphie
03h00 | Phoenix – Milwaukee

la rédaction
