Un protège-dents et un « coup de feu » qui coûtent cher

La NBA a rappelé Jalen Suggs et Andre Drummond à l’ordre pour leurs écarts de comportements respectifs, sanctionnés d’une amende de 25 000 dollars chacun. Jeudi soir, dans la défaite face à Charlotte, l’arrière du Magic a perdu son sang-froid en balançant son protège-dents en tribune après à peine plus de cinq minutes de jeu.

Alors qu’il se dirigeait vers le corner, c’est visiblement après un choc avec LaMelo Ball au niveau de l’abdomen qu’il n’a pas réussi à se contenir, récoltant une faute technique au passage.

Andre Drummond en mode Cavani

Pour Andre Drummond, c’est différent, puisque c’est à la suite d’une célébration que le pivot des Sixers a été rattrapé par la patrouille. Ce dernier a en effet eu la mauvaise idée de célébrer un 3-points dans le corner avec une célébration « coup de feu », dans le pur style de l’ancien attaquant du PSG Edinson Cavani, ou de Joakim Noah.

Andre Drummond est apparemment un habitué des célébrations problématiques puisque sa dernière grosse amende remonte à févier 2024 (15 000 dollars) lorsqu’il avait été sanctionné pour sa célébration « Big Balls ».