Matchs
NBA
Matchs
NBA

Un protège-dents et un « coup de feu » qui coûtent cher

Publié le 21/03/2026 à 20:05 Twitter Facebook

Jalen Suggs est sanctionné pour avoir jeté son protège-dents en direction des tribunes. Pour Andre Drummond, c’est sa célébration mimant un coup de feu.

amendeLa NBA a rappelé Jalen Suggs et Andre Drummond à l’ordre pour leurs écarts de comportements respectifs, sanctionnés d’une amende de 25 000 dollars chacun. Jeudi soir, dans la défaite face à Charlotte, l’arrière du Magic a perdu son sang-froid en balançant son protège-dents en tribune après à peine plus de cinq minutes de jeu.

Alors qu’il se dirigeait vers le corner, c’est visiblement après un choc avec LaMelo Ball au niveau de l’abdomen qu’il n’a pas réussi à se contenir, récoltant une faute technique au passage.

Andre Drummond en mode Cavani

Pour Andre Drummond, c’est différent, puisque c’est à la suite d’une célébration que le pivot des Sixers a été rattrapé par la patrouille. Ce dernier a en effet eu la mauvaise idée de célébrer un 3-points dans le corner avec une célébration « coup de feu », dans le pur style de l’ancien attaquant du PSG Edinson Cavani, ou de Joakim Noah.

Andre Drummond est apparemment un habitué des célébrations problématiques puisque sa dernière grosse amende remonte à févier 2024 (15 000 dollars) lorsqu’il avait été sanctionné pour sa célébration « Big Balls ».

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Writer Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Orlando Magic en 1 clic

Philadelphia 76ers en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes