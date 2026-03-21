On ne devrait pas revoir Trae Young cette saison

Trae Young a fait preuve de bonne volonté depuis son arrivée à Washington et a préféré batailler pour revenir avant la fin de saison afin de prendre ses marques dans son son nouvel environnement et avec ses nouveaux coéquipiers. Malheureusement pour lui, son retour n’aura pas duré plus de cinq matchs.

Revenu début mars face au Jazz, le meneur a ressenti à nouveau une gêne au niveau du quadriceps de la cuisse droite lundi lors du troisième quart-temps face à Golden State. Cette fois, la sagesse l’a emporté puisque les Wizards ont publié un communiqué actant son absence jusqu’à nouvel ordre.

Pas d’opération en vue

La franchise de Washington a précisé que Trae Young souffrait du dos et que les examens ont également confirmé un problème dans le bas du dos. La durée de son indisponibilité n’a pas été précisée, suggérant qu’on ne devrait pas le revoir sur cette fin de saison régulière, puisque Washington est avant-dernier de la conférence Est et d’ores et déjà éliminé de la course au Top 10. On sait seulement que le meneur ne devra pas subir d’opération chirurgicale.

En cinq matchs, l’ancien des Hawks a compilé 15.2 points et 6.2 passes à 42.9% de loin. À l’infirmerie, Trae Young retrouve Anthony Davis (doigt) et Kyshawn George (coude). À noter que D’Angelo Russell est quant à lui en pleine forme, mais cherche toujours une porte de sortie pour rebondir ailleurs, les Wizards ne comptant pas sur lui.

Trae Young Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 ATL 81 30:54 41.8 32.4 82.9 0.8 2.9 3.7 8.1 1.7 0.9 3.8 0.2 19.1 2019-20 ATL 60 35:20 43.7 36.1 86.0 0.5 3.7 4.3 9.3 1.7 1.1 4.8 0.1 29.6 2020-21 ATL 63 33:43 43.8 34.3 88.6 0.6 3.3 3.9 9.4 1.8 0.8 4.1 0.2 25.3 2021-22 ATL 76 34:54 46.0 38.2 90.4 0.7 3.1 3.7 9.7 1.7 0.9 4.0 0.1 28.4 2022-23 ATL 73 34:48 42.9 33.5 88.6 0.8 2.2 3.0 10.2 1.4 1.1 4.1 0.1 26.2 2023-24 ATL 54 35:58 43.0 37.3 85.5 0.4 2.3 2.8 10.8 2.0 1.3 4.4 0.2 25.7 2024-25 ATL 76 36:02 41.1 34.0 87.5 0.5 2.6 3.1 11.6 1.9 1.2 4.7 0.2 24.2 2025-26 ATL 10 28:00 41.5 30.5 86.3 0.0 1.5 1.5 8.9 2.0 1.0 2.6 0.1 19.3 2025-26 WAS 5 20:48 59.5 42.9 70.8 0.8 2.2 3.0 6.2 2.6 0.6 2.6 0.2 15.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.