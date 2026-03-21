March Madness | Darryn Peterson en forme, Kentucky survit au chaos

Darryn Peterson s’est vite illustré dans cette March Madness. Avec 28 points contre Cal Baptist, l’arrière de Kansas a ainsi signé un record pour le premier match d’un freshman des Jayhawks dans le tournoi universitaire.

De quoi guider les siens vers une victoire plus compliquée que prévu (68-60). Kansas a en effet longtemps déroulé avant de voir son avance fondre. Et même si Kansas s’en est sorti, Bill Self regrettait le manque de liant offensif en deuxième période, ses joueurs n’arrivant même pas à suivre les systèmes pour servir Darryn Peterson…

Cette deuxième soirée a confirmé ce que le premier tour de la « folie de mars » produit de mieux : des favoris qui passent, mais avec pas mal de secousses. UCLA a ainsi dû batailler jusqu’au bout pour sortir UCF (75-71), malgré l’absence de Tyler Bilodeau, pendant que Connecticut s’en est remis à un chantier monumental de Tarris Reed Jr, auteur de 31 points et 27 rebonds face à Furman (82-71).

Le scénario le plus fou de la soirée est toutefois venu de Kentucky. Menés de trois points à 2.4 secondes de la fin suite à un 3-pts d’Allen Graves qui avait tout pour créer l’upset, les Wildcats ont survécu grâce à un tir improbable d’Otega Oweh pour arracher la prolongation face à Santa Clara, avant de conclure (89-84) dans l’overtime !

Otega Oweh finit avec 35 points, et déjà l’une des images fortes de cette March Madness. Dans le reste du tableau, Iowa a étouffé Clemson (67-61), Utah State a renversé Villanova (86-76) et Miami a sorti Missouri (80-66).

De son côté, Florida a signé une démonstration en écrasant Prairie View A&M (114-55), pendant qu’Arizona, Purdue, Iowa State, Alabama, Texas Tech, Tennessee, Virginia et St. John’s ont aussi validé leur billet.

Tous les résultats

East

St. John’s (#5) – Northern Iowa (#12) : 79-53

Kansas (#4) – Cal Baptist (#13) : 68-60

UCLA (#7) – UCF (#10) : 75-71

UConn (#2) – Furman (#15) : 82-71

South

Florida (#1) – Prairie View A&M (#16) : 114-55

Clemson (#8) – Iowa (#9) : 61-67

West

Arizona (#1) – Long Island (#16) : 92-58

Villanova (#8) – Utah State (#9) : 76-86

Missouri (#10) – Miami (#7) : 66-80

Purdue (#2) – Queens (#15) : 104-71

Midwest

Kentucky (#7) – Santa Clara (#10) : 89-84 (après prolongation)

Iowa State (#2) – Tennessee State (#15) : 108-74

Tennessee (#6) – Miami (Ohio) (#11) : 78-56

Virginia (#3) – Wright State (#14) : 82-73

Texas Tech (#5) – Akron (#12) : 91-71

Alabama (#4) – Hofstra (#13) : 90-70