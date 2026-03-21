Les Celtics galèrent pour repousser les Grizzlies

Battus lors de leurs deux derniers déplacements (à San Antonio et OKC), les Celtics ont dû batailler pour renouer avec la victoire à l’extérieur cette nuit, sur le parquet d’une rugueuse formation de Memphis.

Malmenés pendant plus de 40 minutes, les hommes de Joe Mazzulla ont su faire la différence en finissant fort, sous l’impulsion de Derrick White (14 points) pour inverser la tendance et accompagné des performances de Jaylen Brown (30 points, 5 rebonds, 6 passes décisives) et Luka Garza (22 points, 8 rebonds).

Memphis s’est battu avec ses armes en première mi-temps, misant sur la fougue du trio Small-Prosper-Hendricks et l’adresse de Tyler Burton (14 de ses 23 points à la pause) pour tenir tête aux Celtics. Ces derniers ont passé la vitesse supérieure en fin de premier quart-temps avec un Payton Pritchard omniprésent et un dunk au buzzer signé Hugo Gonzalez (27-29), puis juste avant le repos, suite aux lay-up de Neemias Queta et aux 3-points de la paire Brown-Tatum (48-55).

Derrick White se reprend au bon moment

Memphis a trouvé les ressources pour rester au contact et même faire la course en tête dans le troisième quart-temps, porté par Ty Jerome en parfait chef d’orchestre pour faire briller le duo Prosper-Hendricks puis Cam Spencer, auteur de deux paniers à 3-points (74-68). De loin, Javon Small et DeJon Jarreau ont maintenu l’euphorie jusqu’en début de quatrième quart-temps (88-84) avant de passer le relais à Ty Jerome.

Le meneur des Grizzlies a attaqué fort avec trois paniers de suite dont deux flèches à 3-points venues d’ailleurs pour lancer le dernier acte, et les Grizzlies sont soudainement passés à +7 sur un dunk de Jaylen Wells (98-91). A l’approche du « money-time », Boston a alors sifflé la fin de la récré sans le moindre état d’âme. Derrick White a montré la voie, avec deux finitions autoritaires près du cercle et un 3-points en tête de raquette. Luka Garza a poursuivi son match parfait de deux nouveaux paniers pour replacer Boston en tête (101-102).

Memphis a craqué dans la foulée, sur une nouvelle offensive de Derrick White en transition, puis deux paniers de la paire Brown-Tatum et une ultime claquette de Luka Garza (105-114). De quoi assurer l’essentiel avec un nouveau succès 117-112 pour Boston, plus que jamais déterminé à aller chercher Detroit au sommet de la conférence Est.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Le coup de chaud de Derrick White. Plutôt discret jusque là, l’arrière des Celtics aura été celui qui a sonné la révolte avec ses trois paniers de suite qui ont plombé l’ambiance pour égaliser à 98-98. Il inscrit 11 de ses 14 points dans le dernier quart-temps.

Le coup de froid de Jayson Tatum. Premier match compliqué pour JT depuis son retour. A la recherche de son rythme tout au long du match, avec un 0/9 pour débuter et un petit 3/15 au tir (2/9 à 3-points) pour finir à 13 points, 9 rebonds, 0 passe décisive et 3 ballons perdus.

Luka Garza au dessus de la mêlée. La performance de l’intérieur des Celtics à 22 points et 8 rebonds souligne la domination sans partage de Boston dans la raquette tout au long du match, avec 57 rebonds contre 35 pour Memphis, mais surtout 18 rebonds offensifs, dont cinq pour le seul Luka Garza…

Des Grizzlies aux longues griffes. Javon Small, Tyler Burton, Olivier-Maxence Prosper, DeJon Jarreau ou encore Taylor Hendricks… Voilà autant de joueurs qui veulent saisir l’occasion de cette fin de saison sans saveur pour montrer qu’ils ont leur place en NBA. Avec le bon état d’esprit, et en confiance, tous ont contribué à entraver les plans des Celtics, par leur intensité. Mention spéciale pour Tyler Burton, qui s’est pour sa par distingué par son adresse avec ses 23 points à 5/9 de loin.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.