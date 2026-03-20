Et avec un Karl-Anthony Towns incertain, Jalen Brunson pourrait briller, d’autant que le meneur est en forme ces derniers temps. Suffisamment pour réussir un double-double, qu’il a frôlé ces derniers matchs ?

– Jalen Brunson à plus de 31.5 (Points + passes). Cote : 1.70

– Jalen Brunson réussit un double-double. Cote : 3.90

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