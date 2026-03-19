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La Ja 3 « Jurassic Park » montre les dents

Publié le 19/03/2026 à 9:45
Modifié le 19/03/2026 à 13:29 Twitter Facebook

Nike  – La troisième chaussure signature de Ja Morant va lancer une collection en clin d’oeil au film de science fiction américain.

On attendait un Ja Morant déterminé à rebondir cette saison après ses péripéties extra-sportives. Au final, le meneur des Grizzlies a traversé un exercice 2025/26 sans saveur, ni pour lui ni pour Memphis, d’ores et déjà écarté de la course aux playoffs.

Sa ligne signature avec Nike a connu une toute autre trajectoire puisque la Nike Ja 3 a connu un succès mondial retentissant. Alors qu’on ne sait pas encore si on reverra Ja Morant sur les parquets cette saison, la Nike Ja 3 va donc assurer le show de son côté avec la sortie d’une nouvelle « capsule » en hommage au film de science fiction « Jurassic Park ».

Deux coloris ont pour l’instant été présentés.La première version baptisée « Explorer » se distingue par sa tige présentant un dégradé vertical allant du vert au jaune, traversé par des motifs de griffes rouges avec des finitions en noir comme le « Swoosh » ou son logo figurant sur une languette. L’autre languette laisse apparaître le logo mythique présent sur l’entrée du « Jurassic Park ». L’autre coloris « Raptor » opte pour du noir et jaune avec des touches de rouge.

La collection Nike Ja 3 x Jurrasic Park est annoncée pour le 10 avril prochain outre-atlantique avec la sortie de ces deux premiers coloris au prix de 135 dollars.

(Via SneakerNews)

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Writer Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
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