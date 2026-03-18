Programme du soir | Les Rockets et les Lakers se retrouvent…

Pour le reste, il y a beaucoup d’équipes déjà en vacances sur le pont, même si la nuit se conclut à Houston, où les Rockets de Kevin Durant et les Lakers de LeBron James se retrouvent (02h30, beIN Sports 1).

Programme complet

00h00 | Boston – Golden State (beIN Sports 1)

00h30 | Brooklyn – Oklahoma City

00h30 | Indiana – Portland

01h00 | Chicago – Toronto

01h00 | Minnesota – Utah

01h00 | New Orleans – LA Clippers

01h30 | Memphis – Denver

01h30 | Dallas – Atlanta

02h30 | Houston – LA Lakers (beIN Sports 1)