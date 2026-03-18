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Programme du soir | Les Rockets et les Lakers se retrouvent…

Publié le 18/03/2026 à 21:23 Twitter Facebook

À 00h00, les Warriors de Kristaps Porzingis rendent visite aux Celtics (beIN Sports 1), le Letton continuant la tournée chez ses ex.

Pour le reste, il y a beaucoup d’équipes déjà en vacances sur le pont, même si la nuit se conclut à Houston, où les Rockets de Kevin Durant et les Lakers de LeBron James se retrouvent (02h30, beIN Sports 1).

Programme complet

00h00 | Boston – Golden State (beIN Sports 1)
00h30 | Brooklyn – Oklahoma City
00h30 | Indiana – Portland
01h00 | Chicago – Toronto
01h00 | Minnesota – Utah
01h00 | New Orleans – LA Clippers
01h30 | Memphis – Denver
01h30 | Dallas – Atlanta
02h30 | Houston – LA Lakers (beIN Sports 1)

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