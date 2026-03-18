Minnesota doit toujours faire sans Anthony Edwards. L’occasion pour Julius Randle de réaliser un nouveau gros match, alors qu’il vient d’enchaîner deux matchs à 32 points ?

– Julius Randle à plus de 31.5 (Points + rebonds). Cote : 1.76

– Karl-Anthony Towns réalise une performance (Points + rebonds + passes) de 39.5 ou plus. Cote : 2.40

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