Un record en carrière de circonstance pour Jalen Duren

Les Wizards sont généreux. Non seulement,ils offrent des victoires en pagaille (13 défaites de suite), mais ils permettent également aux joueurs de réaliser leur record en carrière. Bam Adebayo, avec ses 83 points, peut en témoigner. Jalen Duren aussi désormais.

Le pivot a profité de l’absence d’Alex Sarr et de la faiblesse globale de Washington pour inscrire 36 points à 13/17 au shoot et ainsi signer son nouveau record en carrière.

« Il a été dominant. Les Wizards jouaient petit et on avait l’avantage dans la raquette. Il a été très bon pour en profiter », se réjouit JB Bickerstaff, qui a vu son joueur se faire plaisir en troisième quart-temps, avec 10 points, au moment où les leaders de la conférence Est ont fait la différence.

« Pour nous, l’important, c’est la constance en défense », précise le coach. « Dans ce quart-temps, on a été excellent pour défendre, pour rendre la vie compliquée aux Wizards. On est revenu à la dureté qui nous réussit. »

En plus d’un adversaire très docile, Jalen Duren a également profité de l’absence de Cade Cunningham pour prendre des tirs et réussir son record personnel. Le meneur de jeu s’est fait mal au dos après seulement cinq minutes de jeu, sans revenir ensuite. Laissant donc les responsabilités à son coéquipier All-Star et aussi au banc (62 points).

Et dès ce jeudi soir, les Pistons retrouvent les Wizards, toujours à Washington. Une occasion de faire encore mieux, et pourquoi pas d’aller chercher les 40 points, pour Jalen Duren ?

Jalen Duren Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DET 67 24:56 64.8 0.0 61.1 3.4 5.5 8.9 1.1 2.7 0.7 1.4 0.9 9.1 2023-24 DET 61 29:08 61.9 0.0 79.0 3.1 8.5 11.6 2.4 3.1 0.5 2.1 0.8 13.8 2024-25 DET 78 26:05 69.2 66.9 3.6 6.8 10.3 2.7 3.2 0.7 1.7 1.1 11.8 2025-26 DET 58 27:48 64.2 72.8 3.8 6.8 10.6 1.7 2.8 0.9 1.7 0.9 19.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.