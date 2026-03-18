La dernière Air Jordan 3 fleure bon le printemps

Jordan Brand a honoré ses classiques ces dernières semaines et poursuit sur sa belle lancée en ressortant un coloris rétro de la Air Jordan 3. Clairement, la version « Spring Is In The Air » s’apprête à attaquer le printemps en beauté !

On retrouve le modèle mythique de la marque au Jumpman ici habillée d’une tige formée d’une base en cuir blanc complétée par des touches de vert pastel sur les zones en imprimé éléphant à l’avant et à l’arrière de la chaussure une bande grise au niveau des œillets.

L’effet printanier se poursuit sur la languette qui ressort dans un mélange de jaune, bleu et rose pastel. Le logo « Nike Air » apparaît également en rose sur le talon.

Bonne nouvelle pour le marché français, la Air Jordan 3 « Spring Is In The Air » est disponible depuis aujourd’hui sur Basket4ballers, au prix de 210 euros.