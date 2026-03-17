Programme du soir | Victor Wembanyama et Maxime Raynaud se retrouvent

Publié le 17/03/2026 à 21:50

Les anciens coéquipiers de Nanterre s’affrontent à nouveau ce soir, lors du duel entre les Kings et les Spurs. À suivre à partir de 03h00 !

En amont, les Hornets reçoivent le Heat (00h00) alors que le Thunder rend visite au Magic (00h00, beIN Sports 1).

On suivra aussi le duel entre les Bucks et les Cavaliers (01h00) puis celui entre les Wolves et les Suns, à la même heure, sans Anthony Edwards.

Programme complet

00h00 | Charlotte – Miami
00h00 | Orlando – Oklahoma City (beIN Sports 1)
00h00 | Washington – Detroit
00h30 | New York – Indiana
01h00 | Milwaukee – Cleveland
01h00 | Minnesota – Phoenix
03h00 | Denver – Philadelphie (beIN Sports 1)
03h00 | Sacramento – San Antonio

la rédaction
