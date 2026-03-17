Sortie en 1990, la Air Jordan 5 a fêté ses 35 ans en grande pompe en 2025. La marque au Jumpman a mis le paquet en ressortant notamment le coloris « Grapes », le mythique « Fire Red », ou encore la version « Soft Pink », en novembre dernier.

Les retours du grand public ont dû être bons puisque la Air Jordan 5 est déjà de retour en 2026 avec le coloris rétro « Wolf Grey ». La tige apparaît ici principalement couleur « loup gris », avec des touches de blanc et d’un gris un peu plus clair, sur la languette ou la cage latérale. Le numéro 23 de Michael Jordan ressort à l’arrière de la chaussure tandis que deux logos « Jumpman » ressortent sur la languette et le talon.

La semelle intermédiaire grise laisse apparaître les finitions dentelées d’un blanc tacheté, et repose sur une semelle extérieure en caoutchouc bleu translucide.

Sortie fin février, la Air Jordan 5 « Wolf Grey » est toujours disponible dans le shop strasbourgeois de Basket4ballers, au prix de 210 euros.