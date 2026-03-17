La SHAI 001 passe en mode camouflage

Shai Gilgeous-Alexander ne lâche plus son coloris « Blush » 100% rose, et il a bien raison. Avec la dernière paire sortie pour le grand public aux pieds, le meneur du Thunder vient d’enchaîner deux matchs à 35 points face aux Celtics et aux Nuggets et une dernière sortie victorieuse face aux Wolves cette nuit.

La donne pourrait toutefois changer dans les semaines puisqu’un nouveau coloris de la SHAI 001 a été dévoilé. Pour ce qui devrait être le huitième coloris de ce modèle, Converse et SGA ont un peu innové, délaissant les habituels coloris unis pour une version camouflage, entre vert foncé, vert pâle, marron et noir, l’ensemble reposant sur une semelle en vert foncé.

La SHAI 001 « Camo » a été annoncée pour le 3 avril outre atlantique. Son prix ne devrait pas bouger : 130 euros.

Notre verdict de la SHAI 001 Converse a frappé très fort pour son retour sur le devant de la scène en misant sur Shai Gilgeous-Alexander. Car au-delà des qualités sportives du joueur et de son succès actuel, sa sensibilité artistique et son implication à toutes les étapes du projet ont permis de donner naissance à un modèle assez unique. La paire se démarque de la concurrence par sa capacité à marier ces deux mondes. Avec d’un côté un modèle qui présente des garanties techniques proches de la perfection en termes de dynamisme, de maintien et d’adhérence (et c’est encore le plus important). Et de l’autre, un design singulier, imaginé et dessiné de la main de SGA. C’est une véritable œuvre d’art, et ce que Shai Gilgeous-Alexander a réussi à en faire avec ses pieds jusqu’à présent ne fait que sublimer la dimension déjà légendaire de la paire. Pour 130 euros, c’est assurément un modèle cinq étoiles, à ranger parmi les coups de cœur de ce début de saison.

(Via NiceKicks)