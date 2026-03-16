Avec Jared McCain, Isaiah Hartenstein s’amuse avec les écrans

Isaiah Hartenstein a manqué pas mal de matchs cette saison, suite à différents problèmes physiques. De retour face aux Wolves après trois nouvelles rencontres ratées, le pivot d’Oklahoma City n’a marqué aucun point face à Rudy Gobert, mais il a tout de même pris 12 rebonds en 20 minutes, contré 2 tirs et délivré 3 passes décisives.

Et ce sont surtout ses offrandes qui ont marqué les esprits car elles sont liées à ses écrans, pour Isaiah Joe mais également pour Jared McCain. Il a notamment servi ce dernier d’une passe entre les jambes suivie d’un écran sur Ayo Dosunmu qui a laissé l’ancien joueur des Sixers totalement seul !

« Quand on se contente de faire du main-à-main, on risque davantage de se faire siffler une faute offensive », explique Isaiah Hartenstein. « J’ai appris ça de Draymond (Green). Il le faisait avec Steph (Curry). Draymond et (Andrew) Bogut. Ils se passaient le ballon entre les jambes, ce qui leur donnait le temps de faire un écran. »

Jared McCain ne se souvient d’ailleurs pas d’avoir joué avec un pivot capable de le servir ainsi. Le plus proche était à ses yeux Kyle Filipowski, à Duke, mais ce dernier n’enchaînait pas passe et écran.

« Il a véritablement élevé le fait de poser des écrans au rang d’art »

« C’est incroyable de jouer avec quelqu’un comme ça » savoure le meneur/arrière, auteur de 15 points face à Minnesota. Isaiah Hartenstein retrouve de son côté un joueur capable de lui tourner autour, et qu’il peut libérer par ses passes et ses écrans, comme Donte DiVincenzo lors de leur passage commun aux Knicks.

« IJoe (Isaiah Joe) est un peu différent de Jared (McCain), car c’est aussi quelqu’un qui coupe très bien, donc il faut s’y préparer. Donte (DiVincenzo) était sans doute le plus rapide à sortir (de l’écran), ce qui me permettait de lui faire une passe juste derrière moi. Jared est un peu dans le même genre » confirme d’ailleurs le pivot.

La connexion entre le meneur et le pivot est un atout de plus pour le champion en titre…

« C’est lié à l’expérience qu’il a acquise au sein de toutes ces équipes et auprès de tous ces joueurs avec lesquels il a évolué », conclut son coach, Mark Daigneault, sur la façon dont Isaiah Hartenstein parvient à libérer Jared McCain et Isaiah Joe, de façon différente. « Il a véritablement élevé le fait de poser des écrans au rang d’art. »

Avec 3.4 « screen assists » (écran permettant au porteur du ballon de marquer dans la foulée) par match et 7.9 points générés avec l’aide de ses « blocks », l’intérieur de 27 ans est en effet l’un des tous meilleurs poseurs d’écran de NBA puisqu’il est 8e d’un classement dominé par Jusuf Nurkic (4.4) et Rudy Gobert (4.2).

Isaiah Hartenstein Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 HOU 28 7:54 48.8 33.3 78.6 0.8 0.9 1.7 0.5 2.0 0.3 0.5 0.4 1.9 2019-20 HOU 23 11:34 65.7 0.0 67.9 1.3 2.7 3.9 0.8 1.8 0.4 0.7 0.5 4.7 2020-21 CLE 16 17:56 58.2 33.3 68.6 1.6 4.4 6.0 2.5 2.8 0.5 1.4 1.2 8.3 2020-21 DEN 30 9:04 51.3 61.1 1.3 1.5 2.8 0.5 2.0 0.4 0.7 0.7 3.5 2021-22 LAC 68 17:53 62.6 46.7 68.9 1.7 3.2 4.9 2.4 2.5 0.7 1.2 1.1 8.3 2022-23 NY 82 19:50 53.5 21.6 67.6 2.5 4.0 6.5 1.2 2.6 0.6 0.8 0.8 5.0 2023-24 NY 75 25:17 64.4 33.3 70.7 3.3 5.1 8.3 2.5 2.8 1.2 1.2 1.1 7.8 2024-25 OKC 57 27:54 58.1 0.0 67.5 2.9 7.9 10.7 3.8 3.0 0.8 1.7 1.1 11.2 2025-26 OKC 37 25:16 62.9 0.0 60.9 3.2 6.1 9.3 3.5 2.7 1.0 1.9 0.8 9.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.