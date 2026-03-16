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La Dame 10 « Bay-eige » reçue 10/10

Publié le 16/03/2026 à 13:04 Twitter Facebook

Sneakers – La dixième chaussure signature de Damian Lillard avec adidas en est déjà à son dixième coloris avec cette version en beige et noir.

Adidas n’aura pas chômé ! Malgré la saison blanche de Damian Lillard, rentré au bercail à Portland après une rupture du tendon d’Achille en fin de saison dernière avec les Bucks, la marque aux trois bandes a fait son maximum pour mettre en valeur sa Dame 10, avec la récente sortie d’un dixième coloris.

Baptisé « Bay-eige », il s’affiche d’une tige beige parcouru de bandes horizontales noires. Le logo adidas à l’avant du pied et le « X » présent sur les lacets ressortent d’un jaune vif.

Les trois bandes sur le talon et le logo du joueur sur la languette apparaissent en noir. La semelle, assortie d’un amorti « Lightstrike », complète l’ensemble en beige. Le choix est là, en attendant le retour du meneur sur les parquets, qui ne devrait pas intervenir avant la rentrée prochaine, pour préparer la saison 2026-2027.

La Dame 10 « Bay-eige » est à retrouver sur le site officiel d’adidas au prix de 90 euros seulement.

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Writer Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
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