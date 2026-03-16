Adidas n’aura pas chômé ! Malgré la saison blanche de Damian Lillard, rentré au bercail à Portland après une rupture du tendon d’Achille en fin de saison dernière avec les Bucks, la marque aux trois bandes a fait son maximum pour mettre en valeur sa Dame 10, avec la récente sortie d’un dixième coloris.

Baptisé « Bay-eige », il s’affiche d’une tige beige parcouru de bandes horizontales noires. Le logo adidas à l’avant du pied et le « X » présent sur les lacets ressortent d’un jaune vif.

Les trois bandes sur le talon et le logo du joueur sur la languette apparaissent en noir. La semelle, assortie d’un amorti « Lightstrike », complète l’ensemble en beige. Le choix est là, en attendant le retour du meneur sur les parquets, qui ne devrait pas intervenir avant la rentrée prochaine, pour préparer la saison 2026-2027.

La Dame 10 « Bay-eige » est à retrouver sur le site officiel d’adidas au prix de 90 euros seulement.