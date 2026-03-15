Les Sixers se font très peur face aux Nets

Toujours très affaiblis, puisque Joel Embiid, Tyrese Maxey, Kelly Oubre Jr. et Paul George manquent toujours à l’appel, les Sixers espéraient bien capitaliser sur leur duel face à des Nets en roue libre.

Philadelphie se dirige d’ailleurs vers un succès tranquille après trois quart-temps, derrière l’agressivité de Justin Edwards et plusieurs solutions offensives. En face, les jeunes Nets ont toutes les peines du monde à mettre des points, à l’image d’un Nolan Traoré maladroit, au tir (2/10 au tir) comme à la création (5 pertes de balle).

Cette fois, les Sixers ne vont pas s’effondrer en troisième quart-temps… mais en quatrième quart-temps. Philadelphie joue en marchant et la troupe de Jordi Fernandez en profite pour recoller au score. La Xfinity Mobile Arena commence même à être prise de panique quand Tyson Etienne fait passer Brooklyn devant à 3-points !

Il reste trois minutes à jouer et Quentin Grimes va prendre les choses en main pour éviter une vilaine déconvenue à son équipe. Philadelphie s’impose finalement (104-97) pour rester dans la course au Top 6.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Frayeur inutile. Même privés de leurs meilleurs joueurs, les Sixers n’auraient jamais dû se faire aussi peur face à cette équipe de Brooklyn qui ne joue plus rien depuis longtemps. Philadelphie a l’habitude de décompresser en troisième quart-temps. Cette fois, ce fut dans le quart-temps suivant.

– Sale soirée pour Nolan Traoré. La première action du match fut symbolique de la soirée du Français. Le meneur perd le ballon sur la pénétration et les Sixers en profitent pour partir en contre-attaque. L’ancien de Saint-Quentin a ainsi multiplié les pertes de balle et les tirs ratés, de façon souvent très vilaine. Entre les contres subis, les airballs, les briques et même un ballon coincé entre le cercle et la planche, ce fut compliqué à regarder.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.