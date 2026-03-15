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Les Sixers se font très peur face aux Nets

Publié le 15/03/2026 à 7:26 Twitter Facebook

Quentin Grimes (28 points) et les Sixers ont résisté au comeback des Nets (104-97) pour s’imposer dans une rencontre marquée par énormément d’absences.

Les Sixers face aux NetsToujours très affaiblis, puisque Joel Embiid, Tyrese Maxey, Kelly Oubre Jr. et Paul George manquent toujours à l’appel, les Sixers espéraient bien capitaliser sur leur duel face à des Nets en roue libre.

Philadelphie se dirige d’ailleurs vers un succès tranquille après trois quart-temps, derrière l’agressivité de Justin Edwards et plusieurs solutions offensives. En face, les jeunes Nets ont toutes les peines du monde à mettre des points, à l’image d’un Nolan Traoré maladroit, au tir (2/10 au tir) comme à la création (5 pertes de balle).

Cette fois, les Sixers ne vont pas s’effondrer en troisième quart-temps… mais en quatrième quart-temps. Philadelphie joue en marchant et la troupe de Jordi Fernandez en profite pour recoller au score. La Xfinity Mobile Arena commence même à être prise de panique quand Tyson Etienne fait passer Brooklyn devant à 3-points !

Il reste trois minutes à jouer et Quentin Grimes va prendre les choses en main pour éviter une vilaine déconvenue à son équipe. Philadelphie s’impose finalement (104-97) pour rester dans la course au Top 6.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Frayeur inutile. Même privés de leurs meilleurs joueurs, les Sixers n’auraient jamais dû se faire aussi peur face à cette équipe de Brooklyn qui ne joue plus rien depuis longtemps. Philadelphie a l’habitude de décompresser en troisième quart-temps. Cette fois, ce fut dans le quart-temps suivant.

– Sale soirée pour Nolan Traoré. La première action du match fut symbolique de la soirée du Français. Le meneur perd le ballon sur la pénétration et les Sixers en profitent pour partir en contre-attaque. L’ancien de Saint-Quentin a ainsi multiplié les pertes de balle et les tirs ratés, de façon souvent très vilaine. Entre les contres subis, les airballs, les briques et même un ballon coincé entre le cercle et la planche, ce fut compliqué à regarder.

Philadelphia 76ers / 104 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Quentin Grimes 34 10/22 1/6 7/7 0 8 8 4 3 1 2 0 13 28 27
Justin Edwards 31 9/13 0/3 1/2 0 4 4 2 1 3 1 2 6 19 24
VJ Edgecombe 35 6/13 0/3 4/4 0 4 4 7 1 2 4 1 4 16 19
Dominick Barlow 33 3/5 0/1 4/6 3 5 8 2 2 0 2 2 4 10 16
Adem Bona 33 2/5 0/0 5/5 3 7 10 0 4 1 2 4 13 9 19
Trendon Watford 18 5/9 0/2 0/1 1 4 5 3 2 1 2 0 -2 10 12
Cameron Payne 23 2/10 2/8 0/0 0 3 3 1 0 2 1 1 -8 6 4
MarJon Beauchamp 13 0/1 0/1 3/4 0 3 3 1 1 2 0 0 0 3 7
Dalen Terry 20 1/4 0/1 1/2 1 1 2 2 2 0 0 1 5 3 4
Total 38/82 3/25 25/31 8 39 47 22 16 12 14 11 104
Brooklyn Nets / 97 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Danny Wolf 26 4/9 1/4 6/6 3 7 10 2 3 0 1 0 -7 15 21
Ziaire Williams 21 3/6 2/2 1/1 0 1 1 1 1 1 0 0 -19 9 9
Nolan Traoré 17 2/10 2/6 0/0 0 1 1 3 3 0 5 0 -21 6 -3
Terance Mann 18 2/6 1/2 0/0 1 0 1 1 1 0 2 0 -21 5 1
Noah Clowney 19 2/6 1/4 0/0 0 4 4 1 1 1 1 0 -17 5 6
Josh Minott 22 4/12 3/8 3/3 0 2 2 0 1 0 1 1 5 14 8
Ben Saraf 32 6/13 0/1 0/1 1 3 4 5 4 2 1 0 4 12 14
Tyson Etienne 27 3/11 3/11 2/2 1 3 4 2 2 2 1 0 11 11 10
E.J. Liddell 11 4/5 2/3 0/0 1 1 2 3 3 0 0 1 18 10 15
Chaney Johnson 24 0/6 0/2 6/8 4 6 10 1 3 3 0 1 4 6 13
Malachi Smith 23 2/5 0/0 0/0 1 2 3 1 0 1 5 2 8 4 3
Total 32/89 15/43 18/21 12 30 42 20 22 10 17 5 97

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

PHI104
BRO97
ATL122
MIL99
BOS111
WAS100
MIA117
ORL121
SAS115
CHA102
LAL127
DEN125
LAC109
SAC118

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