Matchs
NBA
Matchs
NBA

Programme du soir | Trois matches en “prime time”

Publié le 14/03/2026 à 17:53 Twitter Facebook

Si Lakers – Nuggets est la grosse affiche de la soirée, on suivra avant trois rencontres entre 18h et 20h30, dont Spurs – Hornets.

Heure d’été oblige, la NBA nous gâte avec quatre rencontres entre 18h00 et 23h00. On suivra les Spurs qui accueillent les Hornets sur Prime Video, mais aussi les Hawks de Zaccharie Risacher en quête d’une 9e victoire de suite !

Plus tard dans la nuit, deux très belles affiches : Heat – Magic à 1h00, et LA Lakers – Nuggets à 1h30 sur beIN Sports 1.

Programme complet

18h00 | Philadelphie – Brooklyn
20h00 | Atlanta – Milwaukee
20h30 | San Antonio – Charlotte (Prime Video)
23h00 | Boston – Washington (beIN Sports 1)
01h00 | Miami – Orlando
01h30 | LA Lakers – Denver (beIN Sports 1)
03h00 | LA Clippers – Sacramento

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

la rédaction
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes