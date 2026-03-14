Programme du soir | Trois matches en “prime time”

Heure d’été oblige, la NBA nous gâte avec quatre rencontres entre 18h00 et 23h00. On suivra les Spurs qui accueillent les Hornets sur Prime Video, mais aussi les Hawks de Zaccharie Risacher en quête d’une 9e victoire de suite !

Plus tard dans la nuit, deux très belles affiches : Heat – Magic à 1h00, et LA Lakers – Nuggets à 1h30 sur beIN Sports 1.

Programme complet

18h00 | Philadelphie – Brooklyn

20h00 | Atlanta – Milwaukee

20h30 | San Antonio – Charlotte (Prime Video)

23h00 | Boston – Washington (beIN Sports 1)

01h00 | Miami – Orlando

01h30 | LA Lakers – Denver (beIN Sports 1)

03h00 | LA Clippers – Sacramento