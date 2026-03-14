Mitchell Robinson gobe tout sur son passage face aux Pacers

Privés de Karl-Anthony Towns, les Knicks savaient qu’ils auraient besoin d’un patron dans la raquette. Ils l’ont trouvé avec Mitchell Robinson, immense dans la victoire à Indiana (101-92), avec 12 points et surtout un record en carrière de 22 rebonds. Une moisson qui a permis à New York de contrôler les moments-clés de la rencontre.

Un total précieux, alors que Jalen Brunson et ses coéquipiers ont été maladroits de loin (8/28) et que les prises de position de Mitchell Robinson face à Ivica Zubac ou Jay Huff ont apporté des possessions supplémentaires.

Ce carton au rebond est aussi lié à son temps de jeu. Pour la première fois de la saison, le pivot new-yorkais a ainsi franchi la barre des 30 minutes. Après le match, il s’est réjoui d’avoir franchi ce cap : « Ça fait vraiment du bien », a-t-il expliqué. « C’est la première fois que je joue 30 minutes. C’est juste le fait de pouvoir être sur le terrain et de jouer comme ça, de voir le résultat de tout le travail acharné que j’ai fourni pour mettre ce plan en place. »

Une manière de souligner que cette performance récompense sa montée en charge progressive et la gestion prudente mise en place par les Knicks autour de son cas depuis le début de saison.

Mike Brown n’a d’ailleurs pas caché sa satisfaction. « Il est évident que cela a porté ses fruits », a ainsi déclaré l’entraîneur au New York Post. « Grâce à ça, il peut, touchons du bois, rester sur le terrain, disputer des matchs et jouer autant de minutes qu’il l’a fait ce soir. » De bon augure en vue des playoffs, qui se rapprochent.

Mitchell Robinson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 NY 66 20:36 69.4 60.0 2.7 3.7 6.4 0.6 3.3 0.8 0.5 2.4 7.3 2019-20 NY 61 23:09 74.2 56.8 3.0 4.0 7.0 0.6 3.2 0.9 0.6 2.0 9.7 2020-21 NY 31 27:31 65.3 49.1 3.6 4.5 8.1 0.5 2.8 1.1 0.8 1.5 8.3 2021-22 NY 72 25:40 76.1 48.6 4.1 4.5 8.6 0.5 2.7 0.8 0.8 1.8 8.5 2022-23 NY 59 26:58 67.1 48.4 4.5 4.9 9.4 0.9 2.7 0.9 0.7 1.8 7.4 2023-24 NY 31 24:46 57.5 40.9 4.6 3.9 8.5 0.6 1.8 1.2 0.8 1.1 5.6 2024-25 NY 17 17:04 66.1 68.4 3.1 2.9 5.9 0.8 1.5 0.9 0.6 1.1 5.1 2025-26 NY 49 19:32 70.2 39.5 4.4 4.4 8.9 0.9 2.2 0.8 0.7 1.1 5.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.