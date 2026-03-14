La WNBA espère trouver un accord avec le syndicat des joueuses d’ici lundi

La WNBA est entrée dans une phase particulièrement critique de ses négociations avec le syndicat des joueuses. Cathy Engelbert, la patronne de la ligue, a ainsi reconnu vendredi qu’un accord sur la future convention collective devait idéalement être trouvé d’ici lundi afin d’éviter un effet domino sur le calendrier 2026.

« Nous devons trouver un accord d’ici lundi. Je devrais plutôt dire que nous devons y arriver afin de ne pas perturber le déroulement de cette [Draft] d’expansion à deux équipes (Portland Fire et Toronto Tempo) », a ainsi déclaré la commissionner. « Nous devons mettre en place l’expansion. Nous devons mettre en place le marché des free agents. Nous devons organiser la Draft, qui aura lieu dans un mois à compter d’aujourd’hui. »

Depuis mardi, la ligue et le syndicat des joueuses (WNBPA) enchaînent les réunions-marathon, avec plusieurs journées de discussions à rallonge. Si Terri Carmichael Jackson, directrice exécutive du WNBPA, juge certains ultimatums de la ligue « assez arbitraires », elle reconnaît malgré tout que les deux camps avancent. Même son de cloche chez Cathy Engelbert, qui parle de progrès, tout en admettant que plusieurs dossiers lourds restent ouverts.

« On avance »

Le principal point de friction reste le partage des revenus, au cœur de ce futur accord collectif. Les joueuses réclament un système davantage indexé sur les recettes de la ligue, avec une part de 26% des revenus bruts sur la durée de l’accord. De son côté, la WNBA met sur la table un modèle basé sur plus de 70% des revenus nets en moyenne. Un écart majeur, d’autant que les deux camps divergent aussi fortement sur le plafond salarial initial : 6.2 millions de dollars côté ligue, environ 9.5 millions côté syndicat.

« C’est important de s’asseoir à la table des négociations et d’écouter leurs préoccupations, et qu’elles écoutent les nôtres, ou qu’elles comprennent pourquoi nous pensons que ce sur quoi nous négocions correspond à ce que nous souhaitons », a ainsi déclaré Cathy Engelbert. « Parfois, elles sont d’accord. Parfois, elles ne le sont pas. Nous écoutons les joueuses lorsqu’elles s’expriment, et elles nous écoutent. Donc, vous voyez, on avance. »

Reste que le temps presse et qu’il faut désormais finaliser les choses. Car les camps d’entraînement doivent normalement débuter le 19 avril, avec les premiers matchs de présaison prévus le 25 avril.