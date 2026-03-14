Sidy Cissoko joue à fond son rôle de joker

Mal embarqué face au Jazz, les Blazers sont tout de même parvenus à se sortir du piège tendu par Will Hardy, sous les yeux d’Adam Silver. Redevenu remplaçant, Sidy Cissoko est en difficulté depuis plusieurs semaines, mais cette nuit, il a parfaitement joué son rôle d’energizer avec ses 14 points en 17 minutes à 6 sur 10 aux tirs.

« Je joue toujours de la même manière depuis que je suis ici. Donc j’apporte ce feu à chaque fois avec moi, et je garde la même constance depuis le début de la saison » répond le Français à propos de son rôle. « Il s’agit juste de donner le maximum à chaque fois que je suis sur le terrain, d’être agressif à chaque instant, pour que l’autre équipe se dise « oh, il est là », comme si personne ne pouvait t’arrêter. C’est ce genre d’état d’esprit. »

En sortie de banc, Sidy Cissoko évolue avec Scoot Henderson, son ancien partenaire en G-League avec l’Ignite Team. Les deux forment un backcourt complémentaire et dynamique, au relais de Jrue Holiday. « Scoot a beaucoup plus confiance depuis le match précédent contre le Jazz. On aime tous le voir comme ça quand il est en bonne santé, c’est super pour lui et pour l’équipe » commente le Français.

Un effectif en bonne santé

Assurés de jouer le « play-in » puisque les Grizzlies ont laissé tomber la fin de saison, les Blazers semblent toutefois distancés pour la 7e place, mais ils peuvent encore accrocher la 8e place, qui donne deux chances d’aller en playoffs. Le «road trip » de cinq matches permettra d’en savoir plus sur l’équipe.

« Il faut jouer comme contre les Hornets, mais pendant 48 minutes, être le premier à agresser » prévient-il. « C’est le seul problème : jouer à fond tout le match, être agressif, mettre l’adversaire mal à l’aise à chaque instant. »

La bonne nouvelle, c’est que l’infirmerie est vide, à l’exception de Damian Lillard. « Chacun connaît son rôle, et c’est bien de voir tout le monde en santé, mais il faut apprendre à se connaître, à comprendre le jeu collectif » conclut Sidy Cissoko. « C’est la première fois que nous sommes en bonne santé, et nous sommes une jeune équipe. Mais on va y arriver, pas de précipitation, il reste beaucoup de matchs, et on sera prêts au bon moment. »

Sidy Cissoko Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SA 12 11:45 48.5 8.3 80.0 0.7 1.2 1.8 0.8 1.5 0.6 0.3 0.3 3.8 2024-25 POR 5 12:00 33.3 0.0 66.7 1.0 1.2 2.2 1.8 0.8 0.2 1.8 0.2 2.0 2024-25 SA 17 3:11 50.0 42.9 16.7 0.2 0.4 0.6 0.4 0.4 0.1 0.1 0.0 1.3 2025-26 POR 60 21:01 40.6 31.5 67.9 0.9 1.5 2.4 1.5 2.6 0.8 1.0 0.4 5.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.