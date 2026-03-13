VJ Edgecombe sourd au « bruit extérieur » autour des Sixers

De loin, la feuille de match et la répartition des minutes laisseraient presque penser à un match de présaison. En déplacement sur le parquet des Pistons la nuit passée, les Sixers n’ont pas pesé lourd.

Et les leaders de l’Est, qui ont compté jusqu’à 35 points d’avance et n’ont jamais été menés, n’ont pas eu besoin de mobiliser un titulaire au-delà des 28 minutes. Après cette défaite de 22 points, Nick Nurse évoque le principal souci constaté sur ce match, le manque de protection du cercle et de taille.

À Detroit, le coach était encore privé de Joel Embiid, mais également d’Adem Bona ou d’Andre Drummond. Des absences dans la raquette auxquelles il faut aussi ajouter Tyrese Maxey, Kelly Oubre Jr. et Paul George, toujours suspendu. Avec un seul rescapé parmi les titulaires habituels donc : VJ Edgecombe.

C’est à lui qu’un journaliste demande de décrire l’état d’esprit de l’équipe, en pleine dérive collective. Le rookie rappelle qu’une saison est faite de hauts et de bas, et qu’en ce moment, le « bas » domine.

« Mais il faut garder le cap. Garder le cap, peu importe ce que les gens racontent. Honnêtement, ce que les autres disent de cette équipe, on s’en fiche. On veut juste que tout le monde soit en bonne santé. La santé, c’est plus important que tout. C’est ce que je retiens de plus important », affiche VJ Edgecombe.

Ce facteur santé est le principal révélateur de la saison des Sixers. Ces derniers n’ont pu aligner leur cinq de départ attendu qu’à… quatre reprises cette saison (trois victoires et une défaite). Les raisons de douter de cette équipe sont donc légion. Pourtant, VJ Edgecombe ne veut rien entendre.

Plusieurs rencontres capitales à venir

« Ce n’est pas pour rien qu’on appelle ça du bruit extérieur. Peu importe qui dit quoi, ces gens-là sont incapables de mettre un pied sur un terrain NBA et de faire ce qu’on fait. Ils ne peuvent pas venir ici et mettre des paniers à notre place. C’est une tout autre réalité. Donc, comme je l’ai dit, nous sommes concentrés sur la victoire. Tout ce qu’on veut, c’est gagner », affirme le rookie.

Ce n’est pas le cas en ce moment. Après une légère embellie et trois victoires de rang au retour du All-Star Game, les Sixers ont perdu cinq de leurs sept derniers matchs. Dont celui à Detroit où VJ Edgecombe a été loin de son meilleur niveau avec seulement 10 points à 3/14 aux tirs.

Nick Nurse réclame d’ailleurs à son « backcourt » actuel, complété avec Quentin Grimes, d’oublier ce match. Et « qu’ils se préparent à montrer leur vrai visage samedi et il faudra répondre présent ». Ce week-end, Philadelphie accueille les Nets pour un match à ne pas perdre. Puis les Sixers partent pour un « road trip » à Denver, et surtout à Sacramento et dans l’Utah, pour deux succès de plus à prendre.

Autant de rencontres très importantes pour la franchise de Pennsylvanie, encore 6e à l’Est il y a dix jours et désormais… 9e. Sachant que le Heat, les Hawks ou les Hornets affichent tous une meilleure dynamique, « Philly » risque sérieusement de devoir passer par le « play-in ». « On va rester soudés et aller jusqu’au bout, que ce soit pour un titre ou jusqu’à la défaite. On restera tous ensemble tout du long », maintient VJ Edgecombe pour finir.