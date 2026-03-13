Bilal Coulibaly signe son record en carrière à 29 points

Dans leur premier match post-Adebayo et les 83 points du pivot du Heat, les Wizards ont coulé face au Magic, avant de réagir en dernier quart-temps. Notamment grâce aux paniers de Bilal Coulibaly.

Le Français a tout tenté pour maintenir les siens dans la rencontre, avec des shoots à une main pas faciles et aussi un 3-pts avec la planche pour arracher la prolongation.

Ensuite, à 100 secondes de la fin du temps supplémentaire, il ajoute un nouveau tir primé pour égaliser. Finalement, Jalen Suggs et Orlando auront le dernier mot. Mais Bilal Coulibaly termine tout de même avec 29 points à 9/21, dont 5/11 à 3-pts, 5 rebonds et 5 passes. Un très bon match donc, et son nouveau record en carrière.

Comment expliquer ce coup de chaud ? Brian Keefe y voit l’impact de Trae Young car l’ancien des Hawks « continue de servir les joueurs, de leur faire confiance, de trouver le joueur ouvert ». « Bilal ne shootait pas bien en première période mais il a insisté et s’est rapproché du cercle », ajoute le coach des Wizards.

« J’ai eu le ballon, c’est tout. J’ai joué un peu plus meneur de jeu et ça m’a aidé. En première mi-temps, j’ai eu les tirs que je voulais, mais j’ai manqué la cible. C’était ma faute », a simplement commenté le Français.

Car en défense, il s’est aussi fait remarquer en limitant Paolo Banchero, qui n’a pas fait une grosse sortie, avec seulement 18 points à 4/13 au shoot. « J’ai essayé d’être actif et physique car il est très imposant », décrit-il. « Il fait ça depuis le début de saison, rien n’a changé », ajoute Brian Keefe, qui confie les matchups défensifs les plus difficiles au tricolore. « Il fait un remarquable travail pour s’occuper des meilleurs joueurs adverses. »

Bilal Coulibaly Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 WAS 63 27:13 43.5 34.6 70.2 0.9 3.2 4.1 1.7 2.2 0.9 1.4 0.8 8.4 2024-25 WAS 59 33:01 42.1 28.1 74.6 1.5 3.4 5.0 3.4 2.4 1.3 2.1 0.7 12.3 2025-26 WAS 44 26:19 40.8 28.8 73.3 0.8 3.5 4.3 2.6 2.5 1.4 1.4 0.9 10.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.