La Puma Hali 1 retrouve des couleurs

Dix mois après sa rupture du tendon d’Achille, Jayson Tatum a fait son grand retour sur les parquets la semaine dernière. Les yeux se tournent désormais vers Kyrie Irving (rupture des ligaments croisés du genou en mars 2025), Damian Lillard (rupture du tendon d’Achille en avril 2025) et donc Tyrese Haliburton, lui aussi victime d’une rupture du tendon d’Achille lors du Game 7 des dernières NBA Finals.

Le meneur des Pacers devrait prendre davantage de temps pour revenir, notamment au regard de la fin de saison régulière sans enjeu de son équipe. Son équipementier Puma va pour sa part profiter de cette fin d’exercice pour ajouter un nouveau coloris à la collection Hali 1, première chaussure signature de Tyrese Haliburton.

Cette version baptisée « Halucinating » se caractérise par ses différentes teintes jaune-doré pour habiller la tige, une couche de la nouvelle mousse « Nitro TM » en vert pâle au niveau de la semelle intermédiaire, et une semelle extérieure vert turquoise. Réalisée en collaboration avec le designer Salehe Bembury, la tige s’inspire des textures « signature » du créateur new-yorkais et se distingue par logo « Puma Cat » imposant au niveau de la cheville. Le tout nouveau logo du joueur apparaît en vert sur la languette et la base du talon.

La Puma Hali 1 « Halucinating » est annoncée pour le 20 mars sur le sol nord-américain, au prix de 130 dollars.

