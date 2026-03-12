Quand la géopolitique rattrape Quinn Cook

« De toute ma vie, jusqu’à aujourd’hui, le basket ne s’était jamais arrêté pour des raisons politiques mondiales. » Ainsi s’exprime Quinn Cook , assurant avoir perdu deux opportunités de jouer à l’étranger cette année en raison de la politique étrangère de son pays d’origine, les États-Unis.

Quinn Cook avait récemment trouvé un accord pour rejoindre l’Armée Patriotique Rwandaise Basketball Club (APR BBC) en vue de la saison 2026 de la Basketball Africa League (BAL). Le coach de cette formation, l’Américain James Maye Jr, avait convaincu le meneur/arrière, qu’il l’avait déjà entraîné, de rejoindre l’équipe.

Cependant, le meneur vétéran aux cinq années d’expérience en NBA a déclaré avoir été informé mardi que l’APR BBC, détenu et financé par le ministère de la Défense local, avait choisi de ne pas participer à la BAL en raison d’une impasse politique impliquant les États-Unis et le Rwanda.

Le double champion NBA, avec les Warriors (2018) et les Lakers (2020), avait également accepté un contrat début janvier pour évoluer en Iran, mais il a choisi de ne pas s’y rendre par crainte d’une guerre entre les États-Unis et l’Iran, un conflit qui a depuis éclaté.

« C’est une première pour moi, mais cela vous ouvre les yeux sur le fait qu’il y a plus important dans la vie que le basket. Pour les gens qui dépendent du basket pour leur bonheur ou pour leur métier, il faut comprendre qu’il y a des enjeux bien plus vastes », exprime le joueur de 32 ans, interviewé par Andscape.

« C’est devenu difficile pour moi de m’expatrier »

Le vétéran avait accepté le contrat avec l’APR BBC il y a une semaine. Il était enthousiaste à l’idée de se rendre en Afrique pour la première fois et que sa famille puisse suivre ses matchs de BAL sur NBA TV. Il a toutefois senti que quelque chose clochait en entamant la semaine sans avoir reçu son billet d’avion pour Kigali.

« J’étais abattu quand j’ai appris que je ne partais plus. C’est devenu difficile pour moi de m’expatrier. Alors, quand je m’engage enfin dans un projet, que je me prépare mentalement à le faire et que je finis par me faire à l’idée que je vais m’absenter un ou deux mois, je suis prêt à y aller. Et là, on vous dit que vous ne pouvez pas partir. Mais ce n’est pas grave. On continue de bosser », relativise-t-il.

S’il admet ne s’être jamais senti concerné par la géopolitique jusqu’à présent, Quinn Cook, dont la dernière expérience professionnelle remonte à avril 2025 dans le championnat chinois, réalise désormais que ces tensions internationales impactent directement son activité.

« Évidemment, je suis basketteur avant tout. C’est mon activité principale. Mais tout cela m’a ouvert les yeux sur la nécessité de me lancer dans d’autres projets pour que, lorsque j’arrêterai de jouer dans cinq ou six ans, le tapis rouge soit déjà déroulé pour mes futures activités », poursuit le shooteur, déjà en quête d’autres opportunités.

Quinn Cook Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 * All Teams 14 13 50.0 42.3 40.0 0.1 0.4 0.5 1.9 0.9 0.3 0.9 0.0 5.6 2016-17 * NOP 9 12 53.7 50.0 66.7 0.1 0.3 0.4 1.6 0.8 0.3 0.6 0.0 5.8 2016-17 * DAL 5 15 44.0 35.7 0.0 0.0 0.6 0.6 2.4 1.2 0.2 1.6 0.0 5.4 2017-18 GOS 33 22 48.4 44.2 88.0 0.3 2.2 2.5 2.7 1.8 0.4 1.0 0.0 9.5 2018-19 GOS 74 14 46.5 40.5 76.9 0.3 1.8 2.1 1.6 1.2 0.3 0.7 0.0 6.9 2019-20 LAL 44 12 42.5 36.5 78.6 0.3 0.9 1.2 1.1 0.6 0.3 0.8 0.1 5.1 2020-21 * All Teams 23 7 42.6 42.3 87.5 0.1 0.7 0.7 0.8 0.4 0.2 0.3 0.0 3.3 2020-21 * LAL 16 4 46.2 38.5 80.0 0.0 0.3 0.3 0.3 0.1 0.1 0.2 0.1 2.1 2020-21 * CLE 7 14 40.5 46.2 100.0 0.3 1.4 1.7 1.9 1.1 0.4 0.6 0.0 6.1 Total 188 14 46.1 40.8 79.5 0.2 1.4 1.7 1.6 1.1 0.3 0.7 0.0 6.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.