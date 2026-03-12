C’était il y a bientôt 30 ans. Michael Jordan remportait son sixième et dernier titre NBA à l’issue de la saison 1997/98, ponctuée d’un tir magistral face au Jazz dans un Game 6 devenu historique. Un dernier exploit sous le maillot des Bulls que MJ avait notamment réalisé durant la saison avec des Air Jordan 13 aux pieds (il portait les Air Jordan 14 lors du dernier match des Finals).

Le modèle s’apprête à faire son retour ce week-end avec ce coloris rétro « Chicago », un grand classique de la sphère Jordan Brand. C’est tout de même un petite événement car la Air Jordan 13 reste rarement mise en avant par Jordan Brand.

Sorti en 1998 puis réédité en 1998, 2010 puis 2017, on retrouve donc ce coloris « Chicago » en 2026 avec sa tige en cuir blanc ornée de touches de daim rouge à sa base et à l’arrière de la chaussure, où ressort une pastille au motif holographique. La semelle intermédiaire est toujours équipée d’une unité Zoom Air sous le talon et l’avant du pied et le revêtement extérieur en caoutchouc accroche toujours aussi bien.

Annoncée en quantité limitée, la Air Jordan 13 « Chicago » sera disponible en France, sur Basket4ballers, à partir de ce samedi, au prix de 200 euros.