Les Clippers veulent voir Kris Dunn dans le meilleur cinq défensif

Choisi dans le Top 5 de la Draft il y a bientôt dix ans, Kris Dunn aura mis du temps à s’installer en NBA, mais le voilà désormais bien à sa place chez les Clippers, où ses qualités défensives continuent de s’avérer précieuses pour le collectif californien.

Aux yeux de son coach, Tyronn Lue, il ne fait d’ailleurs aucun doute : il doit être récompensé par une sélection dans l’un des meilleurs cinq défensifs de la saison. Ce serait une première pour lui.

« C’est évident qu’il mérite d’être retenu dans la All-Defensive First Team », a-t-il déclaré en ce sens. « C’est un défenseur qui éteint complètement son adversaire. Généralement, quand vous avez des grands défenseurs comme ça, ils sont bons en un-contre-un sur le porteur de balle, mais ils ne sont pas vraiment bons loin du ballon ou dans la défense collective. Lui, il est bon dans tout. »

Du côté de Kawhi Leonard, une référence en la matière, on partage évidemment l’avis de Tyronn Lue : « Bien sûr qu’il devrait apparaître dans la All-Defensive First Team cette année. »

Le jeu, rien que le jeu

La saison dernière, les Clippers faisaient déjà la promotion de Kris Dunn pour qu’il soit retenu dans une « All-Defensive Team ». Problème : il n’était finalement pas éligible à l’arrivée, à cause de trop nombreux matches avec moins de 20 minutes de temps de jeu.

Cette saison, le règlement NBA ne devrait pas lui poser problème, même si l’intéressé assure ne pas se soucier de cette éventuelle distinction.

« Il y a des moments où j’ai eu l’impression d’avoir fait du bon boulot en défense mais, au final, ce sont les votants qui décident », a-t-il rappelé. « Je n’essaie pas trop de me prendre la tête avec ça, mais j’apprécie vraiment que mes coéquipiers, Kawhi et T-Lue, plaident en ma faveur. Je ne me concentre pas vraiment là-dessus, car je suis surtout reconnaissant envers mes dirigeants, T-Lue et mes coéquipiers. Ils savent ce que j’apporte à l’équipe et j’essaie juste de continuer à le faire chaque soir. »

Et plutôt que de penser à des récompenses individuelles, Kris Dunn (7.8 points, 3.6 passes, 3.3 rebonds et 1.5 interception, à 37% à 3-points) prend surtout plaisir à montrer l’exemple dans le vestiaire de Los Angeles.

« Je parle dans le vestiaire, j’aime m’amuser et détendre l’atmosphère, mais ce n’est pas moi qui vais faire les discours ou rassembler », a détaillé le meneur de bientôt 32 ans. « Moi, je veux juste aller sur le terrain et me battre jour après jour, et pense que les gens se reconnaissent là-dedans. Je soutiens mes coéquipiers, je veux que tout le monde réussisse et je vois à quel point chacun travaille dur. Donc après les matches, j’essaie juste de garder une bonne énergie, de mettre en avant ce qu’on a bien fait et de continuer à prendre du plaisir. »

Kris Dunn Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 MIN 78 17:37 37.7 28.8 61.0 0.3 1.8 2.1 2.4 2.3 1.0 1.1 0.5 3.8 2017-18 CHI 52 29:20 42.9 32.1 73.7 0.5 3.8 4.3 6.0 3.3 2.0 2.9 0.5 13.4 2018-19 CHI 46 30:12 42.5 35.4 79.7 0.4 3.7 4.1 6.0 3.6 1.5 2.3 0.5 11.3 2019-20 CHI 51 24:53 44.4 25.9 74.1 0.5 3.2 3.6 3.4 3.1 2.0 1.3 0.3 7.3 2020-21 ATL 4 11:15 8.3 0.0 75.0 0.0 1.5 1.5 0.5 2.5 0.5 0.8 0.5 1.3 2021-22 POR 14 24:00 43.1 9.1 94.4 0.6 2.9 3.5 5.6 2.7 1.6 2.3 0.2 7.6 2022-23 UTA 22 25:49 53.7 47.2 77.4 0.4 4.1 4.5 5.6 2.6 1.1 1.6 0.5 13.2 2023-24 UTA 66 18:55 47.0 36.9 68.8 0.8 2.1 2.9 3.8 2.0 1.0 1.2 0.4 5.4 2024-25 LAC 74 24:06 43.9 33.5 68.2 0.7 2.7 3.4 2.8 2.7 1.7 1.0 0.4 6.4 2025-26 LAC 65 27:32 49.2 37.8 78.1 0.7 2.6 3.3 3.7 2.4 1.5 1.4 0.1 7.8

