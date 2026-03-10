L’autre choc de la nuit oppose les Lakers et les Wolves (04h00, beIN Sports 1) alors qu’on aura également un oeil sur la rencontre entre les Rockets et les Raptors, à suivre à partir de 01h00.

Programme complet

00h00 | Philadelphie – Memphis

00h30 | Brooklyn – Detroit

00h30 | Miami – Washington

00h30 | Atlanta – Dallas

01h00 | Houston – Toronto

01h00 | Milwaukee – Phoenix

01h00 | San Antonio – Boston (beIN Sports 1)

03h00 | Golden State – Chicago

03h00 | Portland – Charlotte

03h00 | Sacramento – Indiana

04h00 | LA Lakers – Minnesota (beIN Sports 1)