Programme du soir | Victor Wembanyama et les Spurs défient les Celtics

Encore un beau duel pour les Spurs de Victor Wembanyama, qui reçoivent les Celtics de Jaylen Brown et Jayson Tatum à partir de 01h00 (beIN Sports 1).

L’autre choc de la nuit oppose les Lakers et les Wolves (04h00, beIN Sports 1) alors qu’on aura également un oeil sur la rencontre entre les Rockets et les Raptors, à suivre à partir de 01h00.

Programme complet

00h00 | Philadelphie – Memphis
00h30 | Brooklyn – Detroit
00h30 | Miami – Washington
00h30 | Atlanta – Dallas
01h00 | Houston – Toronto
01h00 | Milwaukee – Phoenix
01h00 | San Antonio – Boston (beIN Sports 1)
03h00 | Golden State – Chicago
03h00 | Portland – Charlotte
03h00 | Sacramento – Indiana
04h00 | LA Lakers – Minnesota (beIN Sports 1)

