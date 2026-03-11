La Nike Book 2 « Denim » passe la cinquième

Revoilà des nouvelles de la Nike Book 2 ! Le cinquième coloris de la deuxième chaussure signature de Devin Booker est de retour avec un nouveau coloris « Must Be The Denim », histoire d’ajouter une touche d’originalité à une collection qui n’en manquait déjà pas.

La Nike Book 2 garde bien sûr le même ADN que le modèle précédent, dans un style qui se veut également « urbain ». La tige moulée dispose d’un « Swoosh » bombé, intégré à l’empeigne.

L’ensemble repose sur une semelle intermédiaire en mousse Cushlon 3.0, comme sur la Nike Book 1, avec une unité Zoom qui passe du talon à l’avant du pied. Devin Booker a également déclaré vouloir se sentir « plus proche du sol » avec cette Book 2 qui est également un peu plus légère. On peut aussi lire la mention, « Chapter Two » au niveau du talon.

Ce nouveau coloris est habillé d’un motif « Denim » sur la tige, avec un « Swoosh » blanc. L’intérieur du col, les lacets et la languette apparaissent en bleu. L’ensemble repose sur une semelle en blanc et bleu.

La Nike Book 2 « Must Be The Denim » est disponible au prix de 150 euros sur Basket4Ballers.